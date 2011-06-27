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Новый детский сад "Тигрёнок" скоро откроется во Владивостоке
Строительство первого детского сада завершается в микрорайоне "Снеговая падь", сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории. Самое современное во всем Приморском крае дошкольное учреждение сдадут 15 июля.
Сегодня детский сад уже имеет название "Тигрёнок", назначена заведующая, которая начала подбирать педагогический коллектив. В преддверии сдачи объекта глава Владивостока Игорь Пушкарёв направил в детский сад комиссию, в которую вошли специалисты управления градостроительства и архитектуры и управления образования. Возглавил ее первый заместитель главы администрации Алексей Сухов. Мэр распорядился проверить в первую очередь безопасность нового учреждения для детей, соответствие его современным санитарным нормам.
Новый детский сад сможет принять 240 малышей. Красочно оформлены детские группы рисунками в технике аэрографии. Установлена сантехника, завезены кровати, кабинки для одежды, частично уже оборудован спортивный зал, в музыкальном зале появилось пианино. Выполнено 90% работ, подведены коммуникации. На уличных детских площадках установлены горки, домики, песочницы. Осталось озеленить территорию.
"Тигрёнок" станет самым современным детским садом во Владивостоке. На первом этаже в группах для малышей уложены теплые полы, есть бассейн. Впервые в детском саду установлены большие витражные окна, куда благодаря такой планировке будет попадать намного больше дневного света.
По итогам проверки первый заместитель Алексей Сухов доложил Игорю Пушкарёву, что строителям необходимо будет устранить мелкие недочёты, а в целом учреждение почти готово к сдаче.
Напомним, микрорайон "Снеговая падь" строится как для уволенных в запас, так и для действующих военнослужащих Тихоокеанского флота, Дальневосточного военного округа, других силовых ведомств, причем люди приедут сюда со всего Дальневосточного региона. На это выделены миллиарды рублей федеральных средств. Социальную инфраструктуру - детские сады, школы, больницы и спортивный комплекс - возводят городские власти. Стройки контролирует лично глава Владивостока Игорь Пушкарёв, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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