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Жителям Владивостока и Уссурийска не советуют покидать город без особой необходимости
Утром и днем 27 июня во Владивостоке и Уссурийске ожидается сильный дождь с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее. В связи с этим ГУ МЧС России по Приморскому краю направило в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направило предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятного погодного явления, готовы к реагированию», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий рекомендуем гражданам, находящимся на территориях Владивостокского и Уссурийского городских округов, без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта и отложить выход на акватории, выезды на охоту на период действия предупреждения.
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