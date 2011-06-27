Жителям Владивостока и Уссурийска не советуют покидать город без особой необходимости

Утром и днем 27 июня во Владивостоке и Уссурийске ожидается сильный дождь с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее. В связи с этим ГУ МЧС России по Приморскому краю направило в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направило предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятного погодного явления, готовы к реагированию», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий рекомендуем гражданам, находящимся на территориях Владивостокского и Уссурийского городских округов, без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта и отложить выход на акватории, выезды на охоту на период действия предупреждения.