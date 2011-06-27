Глава города Игорь Пушкарёв вручил выпускникам серебряные медали

24 июня в администрации Владивостока прошла торжественная церемония вручения серебряных медалей. Почетные награды за особые успехи в учении ребята получили от главы города Игоря Пушкарёва.

Среди награжденных - те, кто на протяжении всех школьных лет добросовестно изучал науки и показывал блестящие знания. В аттестате этих умников и умниц помимо сплошных "пятерок" только одна или две четверки.

В этом году серебряные медали получили 70 ребят. К слову, ровно столько же выпускников покинули школы с почетным серебром и в прошлом году. Игорь Пушкарёв поздравил ребят с первой важной в жизни победой и заверил, что активная и талантливая молодежь всегда найдет поддержку со стороны городских властей.