В пятницу в центре Владивостока ограничат движение и парковку транспортных средств

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы. В связи с проведением репетиций парада на ряде центральных улиц города будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Так, в пятницу, 28 апреля, с 21 часа 00 минут до 00 часов 00 минут движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данный период времени будет организован объезд по улицам Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Газета "Золотой Рог", Владивосток