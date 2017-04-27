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Завтра во Владивостоке возможен небольшой дождь
Температура воздуха почти не изменится, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
Сегодня существенных изменений в погодных условиях в Приморье не ожидается. Местами идут кратковременные дожди. Температурный фон останется на уровне предыдущих суток.
Во Владивостоке во второй половине дня сохраняется вероятность небольшого кратковременного дождя. Ветер порывистый. Столбик термометра во второй половине дня достигнет отметки +13...+16 °С.
В предстоящие сутки, 28 апреля, циклон сместится на Сахалин, а ночью к Приморью приблизится новый атмосферный фронт циклона, который переместится с Амурской области на Хабаровский край.
Днем фронт будет проходить над Приморским краем, поэтому местами пройдут кратковременные дожди. Фон температуры воздуха составит: ночью +1...+8 °С, при прояснениях до -5 °С, днем +10...+18 °С.
Во Владивостоке также возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.
Иван КРЫШАН
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