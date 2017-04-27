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Детям Владивостока подарили "Звезду надежды"
Общественные организации Владивостока продолжают реализовывать свои проекты, направленные на поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие межнационального сотрудничества и патриотическое воспитание. Мероприятия проводятся за счёт финансовой поддержки администрации Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«В этом году финансовую поддержку на проведение мероприятий по итогам конкурсного отбора получили 9 общественных некоммерческих организаций Владивостока, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - Среди них - детский оздоровительный центр «Лео», поисковое объединение «Авиа Поиск», общественная организация инвалидов «Владивосток», организация ветеранов «Боевое братство», татаро-башкирская общественная организация «Дуслык», центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица», общественная организация узбеков и уроженцев Узбекистана «Адолат», «Российский союз молодежи» и Союз садоводов».
Среди тех, кто уже приступил к реализации задуманных мероприятий, - общественная организация инвалидов «Владивосток». Они открыли клуб «Звезда надежды», в котором проводится серия занятий для семей с детьми-инвалидами. Все желающие и заинтересованные лица принимают участие в мастер-классах, обсуждении вопросов реабилитации и воспитания детей с ограниченными возможностями.
В течение апреля общество инвалидов «Владивосток» провело 11 мастер-классов по монотипии, энкаустике, декоративно-прикладному творчеству и кулинарии. Уже после майских праздников организаторы планируют продолжить проведение интересных и познавательных мастер-классов для родителей с детьми с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.
Более подробную информацию об участии в мероприятиях можно уточнить по телефону: 233-91-76.
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