Школьники написали сочинения на финансовые темы

Коммерческие банки и государственные и некоммерческие организации в стенах ДВФУ премировали приморских школьников за участие в VI ежегодном краевом конкурсе "Финансовая грамотность молодежи", сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

24 марта во Владивостоке, в зале Ученого Совета Школы экономики и менеджмента ДВФУ, состоялось торжественное награждение конкурсантов. Подобное мероприятие проводился в шестой раз, его цель - повышение финансовой грамотности и уровня правовых знаний старшеклассников, студентов. В этом году в Оргкомитет поступило несколько сотен работ из Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Преображенья, Лучегорска, села Светлогорье Пожарского района. В общей сложности участие приняли представители 19 районов Приморского края. Возраст участников - от 11 до 21 года. Сам конкурс проходил с 1 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года. Его программа состояла из 2-х этапов – первый – муниципальный (октябрь-ноябрь 2016 года), второй – краевой (ноябрь – декабрь 2016 года).

Доктор технических наук, профессор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, заслуженный деятель науки и техники Юрий ЯКУБОВСКИЙ поблагодарил ребят за самостоятельное осмысление сложных социально-экономических вопросов, заметив, что в своих работах они искали ответы на вопросы, почему современному человеку так важно планировать свои доходы и расходы, знать основы семейного бюджета, уметь устраивать «подушки безопасности», обращаться с карманными деньгами, пластиковыми картами", - Профессор также предположил, что призеры конкурса при всех равных условиях всегда будут иметь преимущество на вступительных экзаменах в ДВФУ. Выступившая на награждении начальник Отделения информации и общественных связей Управления МВД России по Приморскому краю Ирина СЫРОВА отметила особую роль молодежи в защите людей пожилого возраста от телефонных мошенников и особо отметила тех ребят, кто с глубоким пониманием написали сочинения на тему "Борьба с коррупцией - наш общий долг".

Региональный управляющий Приморского филиала Почты России Сергей КАЛИТИН отметил большую работу учителей, которые помогают своим ученикам разобраться во всех тонкостях управления личными финансами.

Управляющий Приморским отделением Сбербанка Андрей ЖАРСКИЙ, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Мария АРАЛОВА, начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Приморскому краю Ирина Сырова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС Ирина ТАБАКОВА, и.о. начальника отдела финансовой грамотности и информирования населения Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Дальневосточном федеральном округе ЦБ РФ Евгения СЕРГИЕНКО, руководитель пресс-службы ОПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, председатель Приморского регионального отделения ФинПотребСоюза Евгений ДЕЦИК в своих выступлениях, при вручении наград, отмечали высокий уровень информированности молодежи о работе финансовых институтов и финансовом рынка Приморья, о правильном понимании ребятами эффективных методов ведения домохозяйства и о важности правильного адекватного финансово-экономического решения.

От имени Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю почетные грамоты и ценные подарки получили Виктория БЛИНКОВА, учащаяся МБОУ СОШ № 17 г. Дальнегорска, за сочинение на тему «Ипотека: зависимость или свобода? Да или нет?»; Анна ВОЛКОВА, учащаяся МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11, пгт. Преображение, за сочинение на тему «Интернет и финансовые операции»; Дмитрий ЕРИН, учащийся МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 25, г. Находка, за сочинение на тему «Интернет и финансовые операции»; Елизавета ЩЕРБЛЮК, учащаяся МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11, пгт. Преображение, за сочинение на тему «Интернет и финансовые операции». Работы этих ребят будут размещены на сайте Управления Роспотребнадзора в разделе «Взрослым о детях»- «Финансовая грамотность глазами детей»! «Вскоре участники конкурса смогут вновь проявить себя, уже через месяц организаторы объявят новый VII конкурс "Финансовая грамотность -2017", - заявил Председатель "Лиги финансовых институтов" Александр ИВАШКИН. Организаторы выносят особую благодарность в оказании помощи при проведении данного мероприятия к.т.н., доценту ШЭМ ДВФУ Виталию ЖИВОТОВУ.

Досье «ЗР»

Инициатором проведения конкурса выступили Департамент образования и науки администрации Приморского края, Приморское отделение ФинПотребСоюза, НПФ «Лига финансовых институтов», Школа экономики и менеджмента ДВФУ, Ассоциация выпускников ДВФУ, а также Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДФО (Банк России).

Подготовка и проведение конкурса велись при поддержке Управления МВД по Приморскому краю, Управления ФНС по Приморскому краю, Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Отделения ПФР по Приморскому краю, а также Приморского отделения Дальневосточного ПАО Сбербанк России и Приморского филиала ФГУП "Почта России".