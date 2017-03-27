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Студенты ДВФУ задумались о пенсионной реформе

27 Марта 2017, 12:26 | Владивосток

Бакалавры первого курса направления «Реклама и связи с общественностью ШГН ДВФУ познакомились с азами PR Пенсионного фонда России и создали авторский видеоролик о материнском капитале, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В ШГН ДВФУ состоялась студенческая конференция «PR и рекламные проекты ПФР: современные концепции и технологии». В ее ходе ребята защитили собственные проекты и приняли участие в дискуссии по вопросам формирования пенсионной системы в контексте развития современных средств массовой коммуникации. Мероприятие проходило при поддержке Отделения ПФР по Приморскому краю. Программа конференции включала две сессии. В первой части мероприятия сотрудники ОПФР рассказали начинающим специалистам об основах обязательного пенсионного страхования, о порядке формирования пенсионных прав, необходимости регистрации в системе ОПС и значения СНИЛС. Ребята узнали, как можно получать услуги ПФР в электронном виде с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР. В ходе конференции в режиме он-лайн более 40 человек были зарегистрированы в ЕСИА для дальнейшего пользования порталом госуслуг и «Личным кабинетом».

Во второй части мероприятия студенты представили свои конкурсные проекты, подготовленные под руководством кандидата политических наук, доцента ДВФУ Яны МАЛЬЦЕВОЙ. Авторские работы включали в себя анализ приемов и способов рекламной и PR-коммуникации, которые использует государственный орган власти, а также представлены основные направления социальной рекламы Пенсионного Фонда России – материнский капитал, способы формирования пенсии и актуальность современных технологий в коммуникации с современным потребителем услуг. Судя по результатам, готовились к мероприятию добросовестно и основательно. Авторы всех 10 проектов, где были отмечены памятными подарками и дипломами управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю Александра МАСЛОВЦА. Отдельным призом жюри отметило видеоролик и синквейн (стихотворение в японском стиле хокку) на тему материнского капитала, созданный при участии Вероники ЗИБАРЕВОЙ, Кристины КОГАЙ, Алины ПАВЛОВОЙ,  Ярославны ПРОКОФЬЕВОЙ, Марины Шахановой и др.

Победителями конкурс, объявленного в ходе конференции, стали бакалавры I курса: Кристина ЧЕЛТУЕВА (1 место), Полина Скороход (2 место), Марина ХОДАКОВСКАЯ (3 место), приз зрительских симпатий достался авторам проекта Олесе ЧЕСНОКОВОЙ и Дарье КРАЛИНОЙ. Как отметила директор Департамента коммуникаций и медиа ШГН ДВФУ Вероника КАЗАКОВА, такая форма взаимодействия с одной из крупнейших государственных структур социальной сферы, как Пенсионный фонд РФ, способствует повышению уровня знаний студентов и их социальной активности, а учебное пособие Пенсионного фонда « Все о будущей пенсии», выданное всем участникам мероприятия, будет полезно ребятам в их дальнейшей жизни.

По словам руководителя пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидии СМЫЧЕНКО, в копилку информационных мероприятий краевого Отделения ПФР, проводимых в рамках реализации программы ПФР, направленной на повышение пенсионной грамотности учащейся молодежи, помимо проводимых уроков ПФР, конкурсов творческих работ, добавилась еще одна интересная форма коммуникаций с молодежью.


 
Автор: Яна Мальцева
Теги: шгн  реклама  ПФР  ДВФУ 



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