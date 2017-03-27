Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Студенты ДВФУ задумались о пенсионной реформе
Бакалавры первого курса направления «Реклама и связи с общественностью ШГН ДВФУ познакомились с азами PR Пенсионного фонда России и создали авторский видеоролик о материнском капитале, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В ШГН ДВФУ состоялась студенческая конференция «PR и рекламные проекты ПФР: современные концепции и технологии». В ее ходе ребята защитили собственные проекты и приняли участие в дискуссии по вопросам формирования пенсионной системы в контексте развития современных средств массовой коммуникации. Мероприятие проходило при поддержке Отделения ПФР по Приморскому краю. Программа конференции включала две сессии. В первой части мероприятия сотрудники ОПФР рассказали начинающим специалистам об основах обязательного пенсионного страхования, о порядке формирования пенсионных прав, необходимости регистрации в системе ОПС и значения СНИЛС. Ребята узнали, как можно получать услуги ПФР в электронном виде с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР. В ходе конференции в режиме он-лайн более 40 человек были зарегистрированы в ЕСИА для дальнейшего пользования порталом госуслуг и «Личным кабинетом».
Во второй части мероприятия студенты представили свои конкурсные проекты, подготовленные под руководством кандидата политических наук, доцента ДВФУ Яны МАЛЬЦЕВОЙ. Авторские работы включали в себя анализ приемов и способов рекламной и PR-коммуникации, которые использует государственный орган власти, а также представлены основные направления социальной рекламы Пенсионного Фонда России – материнский капитал, способы формирования пенсии и актуальность современных технологий в коммуникации с современным потребителем услуг. Судя по результатам, готовились к мероприятию добросовестно и основательно. Авторы всех 10 проектов, где были отмечены памятными подарками и дипломами управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю Александра МАСЛОВЦА. Отдельным призом жюри отметило видеоролик и синквейн (стихотворение в японском стиле хокку) на тему материнского капитала, созданный при участии Вероники ЗИБАРЕВОЙ, Кристины КОГАЙ, Алины ПАВЛОВОЙ, Ярославны ПРОКОФЬЕВОЙ, Марины Шахановой и др.
Победителями конкурс, объявленного в ходе конференции, стали бакалавры I курса: Кристина ЧЕЛТУЕВА (1 место), Полина Скороход (2 место), Марина ХОДАКОВСКАЯ (3 место), приз зрительских симпатий достался авторам проекта Олесе ЧЕСНОКОВОЙ и Дарье КРАЛИНОЙ. Как отметила директор Департамента коммуникаций и медиа ШГН ДВФУ Вероника КАЗАКОВА, такая форма взаимодействия с одной из крупнейших государственных структур социальной сферы, как Пенсионный фонд РФ, способствует повышению уровня знаний студентов и их социальной активности, а учебное пособие Пенсионного фонда « Все о будущей пенсии», выданное всем участникам мероприятия, будет полезно ребятам в их дальнейшей жизни.
По словам руководителя пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидии СМЫЧЕНКО, в копилку информационных мероприятий краевого Отделения ПФР, проводимых в рамках реализации программы ПФР, направленной на повышение пенсионной грамотности учащейся молодежи, помимо проводимых уроков ПФР, конкурсов творческих работ, добавилась еще одна интересная форма коммуникаций с молодежью.
Новости тематики
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
- Студенты ДВФУ задумались о пенсионной реформе
- Во Владивостоке снова пройдет Тотальный диктант
- Во Владивостоке в новом виде перед читателями предстали три библиотеки
- В Приморском океанариуме начались уроки
- Экономический обозреватель деловой газеты "Золотой Рог" стал "Приглашенным спикером"
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- Корейская образовательная выставка состоится во Владивостоке
- Бюджетные места в вузах сокращать не будут - министр образования
- Резиденция "Сколково" во Владивостоке разместится во "Фрэш-Плазе"
Новости раздела
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
- Студенты ДВФУ задумались о пенсионной реформе
- Митинг в годовщину воссоединения Крыма и России во Владивостоке собрал десятки тысяч человек (фото)
- Приморские почтальоны искали себе новых коллег
- Во Владивостоке жестко поговорили о благотворительности
- VladivostokBoatShow – 2017 набирает крейсерскую скорость!
- Во Владивостоке открылись новые отделения Почты России
- Во Владивостоке почтили память воинов, погибших в локальных войнах (фото)
- Почта России намерена стать лидером курьерской доставки
- Во Владивостоке начинаются бесплатные курсы по русскому языку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Владивосток устал ютиться в "гостинках"
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Ключевой актив империи Дарькина принес 2,7 миллиарда рублей чистой прибыли за 2016 год
- Директорами аэропорта Владивосток стали представители сингапурского аэропорта Changi
- Установкой "ЭРА-ГЛОНАСС" займется "Сумотори-Авто"
- "Ростелеком" и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта "Дети на льду. Звезды"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция