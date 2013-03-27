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Во Владивостоке состоялась молодежная конференция "Что знает статистика"
Это мероприятие прошло под лозунгом повышения статистической грамотности населения и популяризации статистики. Также в рамках конференции состоится конкурс статистических постеров среди команд школьников Приморского края.
Конкурс постеров - международный проект повышения статистической грамотности (ISLP). Участниками конкурса стали школьники старших классов Приморского края при поддержке своих учителей, а судьями выступили представители администрации города Владивостока, ВГУЭС и ДВФУ, а также сотрудники Приморскстата. Ребята, преимущественно ученики 10-х классов, представили свои исследования в виде диаграмм, графиков, которые в итоге воплотились в одном информативно насыщенном постере.
Тематика исследований ничем не ограничивалась. Так, ребята из МБОУ "Гимназия №1" осветили тему результатов сдачи ЕГЭ в 2012 году в своей гимназии, а ученики Уссурийской школы №25 презентовали постер "Деньги на ветер". Данная работа - серьезное исследование энергопотребления в школе, которое впоследствии стало использоваться для разработки программ энергосбережения для школы". Ученики МОУ СОШ №13 при помощи цифр доказали, что потребление шоколада положительно отражается на успеваемости в школе, а студенты лицея информационных технологий ДВФУ продемонстрировали практически готовый в содержательном смысле билборд на тему "Русский язык сегодня - норма?". Работы ребят поразили и членов жюри, и гостей своим "взрослым подходом". Несмотря на юный возраст, большинство участников конкурса уже начало пользоваться статистическими методами, которые чужды многим выпускникам вузов, сообщает пресс-служба Приморскстата.
Как подчеркнул руководитель Приморсктата Виктор ШАПОВАЛОВ, подобные мероприятия играют неоценимую роль, как для жизненного пути самих школьников, так и для будущего края, страны. "Умение пользоваться цифрами, анализировать их, работать с большими объемами информации - это и многое другое включает в себя статистика, - отметил он. - Такие навыки необходимо прививать ребятам со школьной скамьи, ведь в будущем это пригодится и в работе, и в жизни. Ребята, которые умеют собирать информацию, анализировать ее никогда не останутся без работы, смогут грамотно распоряжаться семейным бюджетом и, кроме того, так или иначе, внесут вклад в развитие экономики региона, страны".
Анна РЫКОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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