Во Владивостоке ведется нечестная игра против бродячих псов

Говорят, что во Владивостоке появился отравитель бродячих псов. Якобы, он подбрасывает им отравленную еду. Но этот метод против бродячих стай весной нынешнего года может стать актуальный в виду угрозы закрытия последнего питомника для беспризорных собак.

Как выяснилось, единственный собачий питомник расположен на земле Минобороны, и вряд ли военные ястребы проявят милосердие к чужим собакам. Между тем, 31 марта объявлено Международным днём протестов Fair Play - «Честная Игра» - в защиту животных, убиваемых из-за Евро-2012. В акции будут участвовать почти все страны Европы.

Российские защитники животных присоединяются к международной кампании, выйдя на митинг на Чистопрудном бульваре в Москве. Они призывают свои страны объявить бойкот Чемпионату по футболу EURO 2012 на Украине. Владивостокские защитники животных раздумывают, как бы им привлечь внимание к нашим собакам – объявить бойкот саммиту АТЭС?

"Золотой Рог".