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В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов

27 Февраля 2018, 13:31 | Владивосток

Инновацию протестировали в бухте Новик о. Русского

Молодые ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разрабатывают новую технологию строительства ледовых островов. Такие сооружения могут выступать надежным и экологически чистым фундаментом для размещения бурового оборудования при разведке месторождений в Арктике.

Инновацию протестировали в бухте Новик о. Русский, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВФУ.

Новую блочную технологию строительства ледовых островов опишет в своей будущей диссертации магистрант программы «Offshore and Coastal Engineering» Инженерной школы ДВФУ Виктор Шыряев. По его словам, сегодня ледовые острова — это, зачастую, единственный способ провести разведочное бурение в мелководных районах Арктики, куда из-за суровой ледовой обстановки невозможно доставить обычную платформу. Науке известны способы возведения островов методами заливки и напыления воды, но их главная проблема — низкая скорость строительства.

«Например, в Канаде с 1970-х годов ледовые острова для разведочного бурения строят, в основном, методом напыления — воду разбрызгивают в холодном воздухе, она застывает и оседает на дно, постепенно образуя остров. Но этим методом за сутки можно вырастить лишь 10 см льда. Мы предлагаем строить острова из ледовых блоков, которые выпиливаются в другом месте. Это во много раз быстрее, а значит — экономически эффективнее», — отметил Виктор Шыряев.

Проверить теорию студенты и аспиранты Инженерной школы ДВФУ решили в непосредственной близости от университета и вырастили в бухте Новик о. Русский ледовый остров размерами 3,2 х 3,2 метра. Сначала исследователи подготовили поверхность льда, выпилили блоки и транспортировали их к месту будущего острова. За несколько дней ледовые кубы смерзлись с поверхностью бухты, после чего остров пропилили по контуру и опустили на морское дно. Высоту студенты рассчитали так, чтобы основание острова возвышалось над поверхностью воды и стало базой для еще одного слоя ледяных блоков.

По словам научного руководителя магистранта, заведующего лабораторией ледовых исследований ДВФУ Егора Помникова, такую технологию можно масштабировать: строить на Арктическом шельфе острова шириной до 200 метров и размещать на них оборудование для разведки новых месторождений нефти и газа. При этом ледовый остров полностью экологичен — по окончанию работ он просто растает, не нанеся никакого вреда окружающей среде.

Дальневосточный федеральный университет ведет многолетние исследования морского льда, имеет прочную теоретическую базу и богатый практический опыт в полярном направлении. Например, сейчас ученые Инженерной школы разрабатывают универсальную модель воздействия льда на инженерные сооружения, данные для которой собирают, в том числе, в ходе международных школ «Ice Mechanics». Совместно с коллегами из Харбинского инженерного университета (КНР) сотрудники ДВФУ работают над первой технологией подледной связи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: владивосток  о. Русский  ДВФУ  приморье  наука  технологии 



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