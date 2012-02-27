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Ученых мирового уровня приглашают в ДВФУ
В ДВФУ начнется второй этап конкурса по привлечению на постоянную работу ученых, получивших мировое научное признание и сотрудничающих с ведущими российскими и зарубежными образовательными центрами.
Первый этап конкурса завершился в конце декабря – 85 заявок пришло в ДВФУ от 61 претендента. Комиссия определила шестерых финалистов, которые и представят к защите свои проекты.
Защита первого проекта состоится 28 февраля: свою идею представит специалист, занимающийся вопросами дизайна среды, Карлос Рензо ЗЕБАЛЛОС ВЕЛАРДЕ (PhD) из Исследовательского института человека и природы (Киото, Япония). Суть проекта г-на Зебаллоса – в создании устойчивых моделей для традиционной и современной архитектуры российских городов.
В первый день весны, 1 марта, состоится защита проектов доктора политических наук Сергея СЕВАСТЬЯНОВА и экспертов по международному праву и сравнительному правоведению, докторов юридических наук Геннадия ЕСАКОВА и Ольги ГУЛИНОЙ (PhD).
Политолог Сергей Севастьянов намерен создать в ДВФУ лабораторию по исследованию международных организаций и моделей сотрудничества в АТР для проведения комплексных научных исследований, а также разработки практических рекомендаций для повышения эффективности российского участия в АТР.
Геннадий Есаков планирует организовать в университете лабораторию по изучению проблем противодействия терроризму и экстремизму в России и странах АТР.
Ольга Гулина представит проект исследования миграционного законодательства России, США и стран Европы.
Занимающийся энергосберегающими технологиями доктор физико-математических наук Сергей МИНАЕВ и эксперт в области нанотехнологий и наноматериалов доктор физико-математических наук Геннадий ШИТОВ (PhD) презентуют свои проекты конкурсным комиссиям 2 марта.
Сергей Минаев предлагает создать на базе ДВФУ международную лабораторию «Перспективных технологий горения». Исследовательский интерес Геннадия Шитова лежит в сфере физики конденсированного состояния и космологии .
Профессионалам будут предложены очень выгодные условия: современные лаборатории, оборудованные по последнему слову техники, комфортное жилье, достойная заработная плата.
«Золотой Рог».
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