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Школы Владивостока получат по миллиону рублей

27 Февраля 2012, 16:15 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля, ZRPRESS. Четыре школы Владивостока получат по 1 миллиону рублей в рамках конкурса муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. Это конкурс учрежден по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2009 году.

Конкурс проводится с целью оказания материальной поддержки учреждениям образования. Средства, полученные победителями, будут израсходованы на приобретение лабораторного оборудования, программного обеспечения, модернизацию материально-технической базы, повышение квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных учреждений.

Принять участие в состязании и побороться за денежный приз могут школы, в которых:

- Имеется необходимое оборудование для внедрения и использования инновационных программ и технологий в образовательном процессе.

- Не зафиксированы нарушения образовательного и трудового законодательства.

- Утверждена программа развития.

- Полностью укомплектован штат педагогическими кадрами.

Среди критериев конкурсного отбора: создание условий для сохранения здоровья детей, обеспечение качественного образования, эффективное использование современных образовательных технологий в образовательном процессе, создание условий для оказания бесплатных дополнительных услуг детям.

Руководители школ подают документы в конкурсную комиссию. Планируется, что уже завтра, 28 февраля все участники конкурса будут представлять комиссии свои образовательные учреждения в форме презентаций. Итоги будут подведены 27-29 марта на городском фестивале образовательных инноваций.

Победа в таких конкурсах, по словам Игоря Пушкарёва, с одной стороны стимулирует учреждения внедрять новые программы, инновации, разнообразить процесс обучения, увлекать детей, с другой - это хорошее подспорье для обновления уже устаревшей материально-технической базы.

Владивосток - единственный город в Приморском крае, где действует такая программа поддержки, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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