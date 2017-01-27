Остров Русский отдали на откуп российскому миллиардеру

Власти вновь задумались о концепции развития острова Русский во Владивостоке, который с 2010 года никак не может привлечь инвесторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Разработку мастер-плана застройки, который должен быть готов к июню 2017 года, решено доверить КБ «Стрелка» Александра Мамута.

КБ «Стрелка», пишет РБК, принадлежащее миллиардеру Александру Мамуту, разработает мастер-план по развитию острова Русский. Проект будет реализовываться в рамках контракта на 3,8 млрд руб., который КБ заключило ранее с Фондом единого института развития в жилищной сфере, созданным Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Об этом РБК рассказали представители обеих сторон.

Согласно договору, КБ «Стрелка» проведет комплексное исследование и разработает мастер-план для 390 га на острове Русский, включая градостроительную концепцию набережной протяженностью 4,2 км, а также парка площадью около 70 га. По итогам разработки мастер-плана на этой территории может быть построено примерно 500 тыс. кв. м жилья, а также все необходимые социальная, коммерческая и транспортная инфраструктуры, включая парковочные места, и организовано велосипедное движение. Однако окончательные параметры будут определены мастер-планом, подчеркивает представитель АИЖК. По его словам, к участию в проекте уже привлечены региональные и зарубежные архитекторы, а результаты работы планируется представить к июню 2017 года.

Застройка по мастер-плану «Стрелки» станет первым крупным проектом на острове с 2012 года, когда здесь проводился саммит АТЭС. А выработанные стандарты лягут в основу преобразования городской среды по всей стране, отмечают в пресс-службе АИЖК.

Что такое остров Русский

Остров Русский имеет общую площадь 9,76 тыс. га и расположен в заливе Петра Великого в Японском море в 20 км от Владивостока. Входит в архипелаг Императрицы Евгении. По состоянию на 2010 год на острове жили 4,7 тыс. человек. Еще 10 тыс. человек могут разместиться в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). От материковой части Владивостока остров отделен проливом Босфор Восточный, через который к саммиту АТЭС был построен автомобильный мост. В южной части острова, рядом с бухтой Новый Джигит, находится воинская часть, где служили сыновья вице-премьера Игоря Шувалова и владельца «Евроцемента» Филарета Гальчева, сообщал Forbes.

Градостроение по «Стрелке»

О создании единых градостроительных стандартов федеральные власти задумались после заявления президента Владимира Путина на Госсовете по градостроительству в мае 2016 года. Тогда глава государства сказал о необходимости комплексного подхода к развитию городской среды. В сентябре 2016 года он продолжил тему на Восточном экономическом форуме, объявив о планах по созданию концепции развития острова Русский.

Вскоре после этого стало известно, что в течение трех лет Фонд единого института развития в жилищной сфере и КБ «Стрелка» разработают федеральный перечень стандартов по жилищному строительству и развитию городских общественных зон, которые будут применяться при освоении новых территорий. Новые объемно-пространственные регламенты было решено протестировать в трех пилотных городах, первым из которых стал Саратов, писал «Коммерсантъ». Помимо разработки трех мастер-планов в соглашении говорилось о 120 пилотных проектах по улучшению общественных пространств в 40 городах России к чемпионату мира по футболу 2018 года и преобразовании городской среды еще в 319 моногородах.

Договор стал крупнейшим для «Стрелки». Ранее компания не занималась столь сложными проектами и была известна в первую очередь как разработчик стандартов внешнего облика московских улиц и зон отдыха. Она заключила с мэрией Москвы два контракта в январе 2015 года и марте 2016 года на 922 млн и 890 млн руб. соответственно. Первый касался разработки проектов методических документов для реализации подпрограммы «Моя улица», второй — разработки концепции и стандартов благоустройства объектов инфраструктуры отдыха в столице.

Исполнитель таких масштабных работ, какие предстоит осуществить на острове Русский, должен выбираться на конкурсной основе, уверена директор Института региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики Ирина Ильина. При этом эксперт сомневается в компетенции КБ «Стрелка», не имевшего опыта в разработке подобных проектов. «Отсутствие опыта в подобной работе не может быть противопоказанием — все когда-то делается в первый раз, подчас гораздо лучше и свежее, — возражает вице-президент Союза архитекторов России Николай Лызов. — Но самый лучший результат все-таки достигается в организации открытого конкурса с наибольшим количеством участников».

Остров невезения

В марте 2010 года на острове Русский была создана особая экономическая зона общей площадью 3,6 тыс. га. За счет создания специальных условий (налоговые каникулы по земельным, имущественным и транспортным налогам, а также по налогу на прибыль) правительство рассчитывало привлечь инвесторов в строительство туристических объектов на острове и загрузить возводимые к АТЭС-2012 инфраструктурные проекты. Среди приоритетных направлений развития назывались лечебно-оздоровительный, водный и круизный туризм, SPA-туризм и развитие экологических и спортивных направлений.

Основным застройщиком инфраструктуры к саммиту, которую власти планировали использовать в дальнейшем для привлечения новых инвесторов, стала Crocus Group Араса Агаларова. Компания за 70 млрд руб. построила 1 млн кв. м недвижимости, включая кампус Дальневосточного федерального университета. В интервью «Коммерсанту» Агаларов рассказывал, что не только не заработал на стройке, но и понес потери в 3,5 млрд руб. В качестве компенсации предпринимателю предлагали построить во Владивостоке торговый центр, но он отказался. «Компенсировать участком под застройку во Владивостоке потери 3,5 млрд руб. невозможно, — объяснял он свое решение. — Это не Москва и не другой востребованный регион, в городе живут 660 тыс. человек».

Еще одним крупным подрядчиком дальневосточной стройки к встрече глав АТЭС стала Тихоокеанская мостостроительная компания, основными владельцами которой считают предпринимателей Геннадия Файна и Сергея Попка, писал Forbes. В сентябре 2016 года она открыла на острове Русский океанариум площадью 35 тыс. кв. м.

Однако за шесть лет интереса к острову не проявил ни один инвестор, и осенью 2016 года ОЭЗ на острове была ликвидирована постановлением правительства.

Инвестиции в создание инфраструктуры перспективных территорий являются едва ли не единственным путем изменения экономической ситуации в России, однако ее гигантские размеры «могут потребовать совершенно иных подходов, нежели устройство велодорожек», подчеркивает Лызов.

Сегодня технологии строительства позволяют создавать современные концепции градообразования вне зависимости от климата, считает учредитель архитектурного бюро UNK Project Юлий Борисов. «Градостроительные решения стоит проверить не только в стандартных условиях, но и в относительно экстремальных, — рассуждает он. — Поэтому если концепция КБ создаст комфортные условия для жизни людей на острове Русский, то она будет работать и в других регионах России».

Ирина Ильина придерживается иного мнения. Города по всей стране требуют индивидуального подхода к развитию, поэтому вряд ли концепцию развития острова Русский можно будет перенести в качестве типового решения, считает она. Целесообразность реализации самого проекта также вызывает у нее сомнения. «Ситуация во Владивостоке после проведения саммита АТЭС продолжила ухудшаться, поэтому вряд ли развитие этого проекта оправданно, — отмечает она. — Сложно представить, кто согласится покупать жилье на этом острове».

Фото Андрея САВИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.