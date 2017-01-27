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Во Владивостоке началась активная подготовка к выставке Vladivostok Boat Show 2017

27 Января 2017, 16:25 | Владивосток

В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые  форматы и возможности.

Началась активная  подготовка к  IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Ожидается, что участниками выставки станут компании  Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

Генеральным партнером Vladivostok Boat Show 2017 выступит «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

В этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, и теперь это не просто традиционная выставка. В программу будут включены демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники, а также  яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно -  развлекательные  зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные  события.

Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!

В этом году  вместе с открытием Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под Парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без  опыта хождения в море.

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В  2016 году участниками стали более 50  компаний из России и стран  АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: катера  выставка  boat show  яхты  владивосток 



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