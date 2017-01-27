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Во Владивостоке началась активная подготовка к выставке Vladivostok Boat Show 2017
В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности.
Началась активная подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Ожидается, что участниками выставки станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.
Генеральным партнером Vladivostok Boat Show 2017 выступит «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus.
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
В этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, и теперь это не просто традиционная выставка. В программу будут включены демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.
Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!
В этом году вместе с открытием Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под Парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.
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