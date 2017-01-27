Набор открыток "Владивосток" вышел в почтовое обращение

Почта России выпустила в почтовое обращение набор маркированных карточек «Владивосток», отражающий культурное и историческое наследие народов, проживающих на территории города. Выпуск отмечен торжественным гашением филателистической продукции в зале Приморской государственной картинной галереи.

В мероприятии приняли участие и.о. главы города Владивостока Константин Лобода, директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко, заместитель директора по образовательной деятельности ВДЦ «Океан» Геральд Рыбкин, проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета Андрей Шушин, врио председателя ПРОГО ВФСО «Динамо» Александр Заика, начальник санатория «Океанский» Минобороны РФ Владимир Берган, и.о. директора Приморского филиала Почты России Надежда Никишина. Они лично поставили свои подписи и оттиск почтового штемпеля «Владивосток – город воинской славы» на новых почтовых открытках.

Работа над созданием уникального набора длилась около года. В его состав вошли изображения памятника «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке», мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», Николаевских триумфальных ворот, студенческого центра ДВФУ, Всероссийского детского центра «Океан», Приморской картинной галереи «Центр Эрмитаж-Владивосток», санатория «Океанский», стадиона «Динамо», Русского и Золотого мостов, а также панорамы города Владивостока. На обороте каждой открытки можно прочитать имена архитекторов, авторов проектов и фотографов. Открытки содержат знак почтовой оплаты для пересылки по России. Набор издан тиражом 5000 экземпляров, включает 12 отдельных открыток и обложку, разрезав которую можно получить еще две дополнительные открытки.

«Выпуск набора почтовых карточек расширяет границы культурного наследия Владивостока. Теперь каждый желающий cможет с их помощью приобщиться к архитектуре города, заинтересоваться достижениями в области культуры, образования и спорта, узнать о лучших местах отдыха и туристических маршрутах, созданных дальневосточниками», – отметила руководитель Приморского филиала Почты России Надежда Никишина.

После торжественной церемонии специального гашения гости мероприятия отправили открытки по почте своим друзьям и посткроссерам. Наборы маркированных открыток можно приобрести в центральных городских почтовых отделениях Приморья, а также в почтовом отделении кампуса ДВФУ.

В Приморской картинной галерее экспозиция почтовых карточек из набора Владивосток будет представлена до 31 января 2017 года.

Информационная справка

«Владивосток». Набор маркированных карточек из 14 сюжетов.

Набор издан ФГУП «Издательско-торговый центр «Марка» и будет распространяться через отделения почтовой связи и специализированные филателистические магазины по всей стране.

Номинал: Литера «В» (номинал марки, соответствующий тарифу на пересылку почтовой карточки по России).

Тираж: 5000 экземпляров.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.