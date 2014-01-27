Снегоуборочная техника обрабатывает дороги Владивостока противогололёдными материалами

Сегодня утром, 27 января, во Владивостоке начался снег. Спецтехника оперативно вышла на места базирования во все районы города.

Как сообщили в МУПВ «Дороги Владивостока», в 100-процентной готовности находится 160 единиц спецтехники. В настоящий момент ведётся обработка проезжей части противогололедными материалами – жидкими реагентами и пескосолевой смесью, чтобы избежать налипания снега на проезжую часть.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой с пониманием относиться к задачам дорожных служб, пропускать спецтехнику, не мешать движению снегоуборочных машин.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.