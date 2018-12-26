Игорь Пушкарёв сообщил, что будет пить на Новый год

Экс-глава Владивостока в рамках акции «Обратная связь» ответил на очередную порцию вопросов приморцев и других дальневосточников и делится своими планами

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы неравнодушной общественности. Земляков интересуют новые детали и подробности дела экс-мэра, они не только задают вопросы о ходе судебного процесса, но и делятся своими мыслями по этому поводу и предлагают помощь. В преддверии Нового года Игорь Пушкарёв также получил поздравления и вопросы о семейных праздничных традициях.

Кроме того, в рамках акции «Обратная связь» в адрес экс-главы приморской столицы приходит множество слов поддержки, приморцы и забайкальцы поражаются его стойкости и терпению, желают победы.

– Уважаемый Игорь Сергеевич, держитесь! Вновь восхищаюсь вашим мужеством. Ситуация с тем, как ведется следствие по вашему делу, конечно, дикая, но… Но на днях была на встрече с талантливым известным российским писателем Андреем Рубановым. Много интересного, философского и жизненного он говорил, и в том числе о том, что был в его судьбе период, когда он оказался под следствием и провел в СИЗО три года (к счастью, для него все закончилось хорошо). Он говорил, что никому такого, конечно, не пожелает, что моментами не знал, выйдет ли оттуда живым, но, как ни странно, о своем таком опыте не жалеет. Потому что это тоже подвигло его к писательству, размышлениям и т.п. Кстати, первый роман его «Сажайте, и вырастет» – автобиографический. И я вот услышала и подумала: даже такой тяжелый, неправильный, несправедливый, сволочной опыт может быть использован, как бы выразиться точнее, на благо человечества, высшей справедливости, развития и прогресса, понимания и осмысления жизни и истории. Конечно, желаю вам скорейшего освобождения! Но, может, будет книга ваша потом?

– Спасибо за поддержку! Книгу «Сажайте, и вырастет» читал. Писателем пока становиться не думаю.

– Игорь Сергеевич, спасибо вам за то, что активно занимались детскими садами. Вам, как отцу, это было близко и важно. Верю, что вы еще сделаете для города множество важных и нужных вещей. Крепкого здоровья, держитесь! Один из ваших сторонников. Буду рад помогать.

– Спасибо! Да, в том числе благодаря моей работе сейчас на 11 тысяч детей больше, чем это было до того, как я был избран главой города, ходят в детские сады Владивостока и получают дошкольное образование. И это очень радует.

– Игорь Сергеевич, слежу за вашим делом с 1 июня 2016 года. Раньше информацию искала в СМИ, а сейчас все больше читаю на вашем сайте. Из последних публикаций о заседаниях отметила для себя две, где о взаимоотношениях с МУПом рассказывают представители «Востокцемента». Очень толково объяснено, стало понятно, почему сложилась такая дебиторская задолженность МУПа и сколько на самом деле потерял холдинг. Ущерб получил именно «Востокцемент», а не МУП, как бы это ни утверждали прокуроры, с фактами спорить сложно. Почему вы действовали в интересах города, а не семейного предприятия?

– Потому что я отвечал за Владивосток и все, что было в моих силах, отдавал городу, в том числе и личное.

– Наши дорогие мужчины, держитесь! Вы наши – приморские, вас не сломят несправедливость и беспредел нашего правосудия (правосудия, которого у нас просто нет). Мы переживаем за вас троих и ждем, когда все это закончится.

– Спасибо!

– Прочитал пост про выступление юриста, толково расписано. А прощение долга не отразилось на налогообложении для «Востокцемента»?

– Все налоги уплачены и, поверьте, проверены и перепроверены всеми органами.

– Игорь Сергеевич, вы – тот человек, который всегда подаст руку при встрече вне зависимости от статуса, а это о многом говорит. Вы – единственный руководитель, которого вспоминаешь добрым словом.

– Спасибо!

– Моя малая родина тоже Читинская область. Вы – хороший человек и достойный мэр! Терпения вам в вашем деле.

– Благодарю!

– Я сразу чувствовал, что ваше дело нечестное, лживое, а сегодня узнал, что Александр Михайлов за вас. Еще раз убедился, что чутье меня не подвело! Михайлов – великий актер, и его величие не в актерском мастерстве, а в качествах, делающих его настоящим человеком. Именно поэтому его роли так искренни и человечны, ему доверяешь, как отражению нашей народной души. Для меня его поддержка – доказательство вашей невиновности. Держитесь. Игорь Сергеевич, вы крепкий человек, у вас обязательно хватит сил выстоять. Всей душой на вашей стороне, буду за вас молиться и надеюсь на победу. И если не юридическую, то обязательно моральную. Не в силе Бог, а в правде. Честь имею!

– Спасибо! И спасибо Александру Михайлову за такую поддержку, вам и всем, кто меня поддерживает.

– Игорь Сергеевич, добрый день! Хочу выразить слова поддержки вам и вашим близким. Желаю скорейшего разрешения этой ситуации и возвращения в политическую жизнь региона. Должность мэра была непростая, но из всех руководителей города Владивостока вы были самым эффективным, такой деградации, как сейчас, не было. Когда пройдешь такие жизненные испытания, дальше уже ничего не страшно будет. Берегите здоровье и никогда не сдавайтесь! Также прошу передать слова поддержки Андрею Лушникову от Андрея Шведа. Долгий период арендовал у него квартиру и могу сказать только положительное про этого стойкого человека, которого многие знающие его люди ставят в пример. Держитесь и не падайте духом!

– Спасибо за поддержку. Андрею передал привет. Он благодарит и также передает привет.

– Игорь Сергеевич, уже третий Новый год вы будете встречать в заключении. Хотелось бы поздравить вас с наступающим праздником и пожелать здоровья, терпения и скорейшей победы вам и вашей семье. В каждом доме есть новогодние традиции: кто-то непременно готовит салат «Оливье», а кто-то печет торт «Наполеон»; кто-то празднует в узком кругу, а кто-то большой шумной компанией. А в вашей семье какие традиции?

– Собираться всей семьей на Новый год – это самая главная традиция. А из фирменных блюд – салат «Гранатовый браслет».

– Игорь Сергеевич, скажите, в камере вы празднуете Новый год? Этот праздник там как-то отличается от будней?

– Новый год в нашем СИЗО от обычного выходного или праздничного дня отличается тем, что телевизор разрешают смотреть до двух часов ночи, а не до 22.45. И мы, конечно, заказываем заранее лимонад, кока-колу (кто любит) и с этими шипучими напитками встречаем Новый год, поздравляем друг друга. Вот и все.

Напомним, акция «Обратная связь» стартовала в ноябре прошлого года. Задать вопросы экс-главе Владивостока можно на официальном сайте Игоря Пушкарёва, а также в комментариях на страницах социальных сетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники».