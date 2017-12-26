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В Новый год в Приморье погода резко ухудшится, ожидается снегопад
В Приморье в период 31 декабря - 1 января ожидается ухудшение погодных условий, связанное с южным циклоническим вихрем. На настоящий момент существует две основных версии траектории смещения циклона, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Примгидромета.
По одной траектории вихрь с Желтого моря будет двигаться на северо-западную часть акватории Японского моря и далее вблизи южного и юго-восточного побережья Приморского края. Циклон, смещаясь по этой траектории, вызовет на большей территории сильные снегопады, метели, гололедные явления и снежные заносы.
По второй версии траектории прогнозируется смещение вихря с Корейского полуострова над центральной частью Японского моря к Сангарскому проливу. В этом случае снегопады будут меньше как по интенсивности, так и по площади распространения, но ветры сильнее.
Примгидромет проводит тщательный мониторинг поступающей информации. При изменении синоптической ситуации прогнозы будут уточняться. При реальной угрозе сильных снегопадов будет выпущено штормовое предупреждение. В любом случае в планах на праздничные дни стоит учитывать возможное ухудшение погоды.
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