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В течение часа мосты через бухту Золотой Рог и на о. Русский полностью перекроют
В течение часа проезд по мосту через бухту Золотой Рог закроют для проезда автотранспорта. Как сообщает газета «Золотой Рог», причина такого решения – усиливающийся ветер.
По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, решение перекрыть движение по Золотому мосту принято в связи с превышением допустимых ветровых нагрузок.
«Эксплуатация конструкции разрешена при скорости ветра до 25 метра в секунду. Сейчас этот показатель превышен, и, согласно прогнозам синоптиков, ветер будет усиливаться. Движение будет восстановлено сразу после ослабления силы ветра», – сообщил директор ведомства Александр Швора.
По этой же причине в ближайшее время планируется перекрыть движение по мосту на остров Русский.
«Надеюсь, что приморцы с пониманием отнесутся к возникшим неудобствам. Главное для нас – безопасность граждан», – заявил Губернатор края Владимир Миклушевский.
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А живущим на о. Русский и работающим в городе, тоже нет проезда туда?