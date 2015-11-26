В течение часа мосты через бухту Золотой Рог и на о. Русский полностью перекроют

В течение часа проезд по мосту через бухту Золотой Рог закроют для проезда автотранспорта. Как сообщает газета «Золотой Рог», причина такого решения – усиливающийся ветер.

По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, решение перекрыть движение по Золотому мосту принято в связи с превышением допустимых ветровых нагрузок.

«Эксплуатация конструкции разрешена при скорости ветра до 25 метра в секунду. Сейчас этот показатель превышен, и, согласно прогнозам синоптиков, ветер будет усиливаться. Движение будет восстановлено сразу после ослабления силы ветра», – сообщил директор ведомства Александр Швора.

По этой же причине в ближайшее время планируется перекрыть движение по мосту на остров Русский.

«Надеюсь, что приморцы с пониманием отнесутся к возникшим неудобствам. Главное для нас – безопасность граждан», – заявил Губернатор края Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.