Во Владивостоке Вячеславу Кононову довелось пронести олимпийский факел… под землей

Директор Стоматологического центра «Аист» Вячеслав КОНОНОВ, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира и Европы, пронес олимпийский факел под землей – через туннель, ведущий от Золотого моста к Голубиной пади. История участия ветерана советского спорта и успешного руководителя клиники в эстафете Олимпийского огня весьма драматична.

- В конце октября, ознакомившись с утвержденным списком факелоносцев в Приморском крае, я, к большому изумлению, не нашел там своей фамилии. И это несмотря на то, что сегодня заслуженных мастеров спорта (ЗМС) СССР в крае осталось не так много, несмотря на то, что моя спортивно-профессиональная деятельность и заслуги перед страной были высоко оценены Госкомспортом СССР, РСФСР, ВЦСПС, краевыми органами власти. Я отдал профессиональному спорту 27 лет, из них 5 лет был членом сборной команды СССР, 15 лет работал тренером, в том числе 10 лет – тренером сборной команды СССР. И после этого, уже возглавляя Стоматологический центр «Аист», в меру своих финансовых возможностей вкладывал средства в спорт высших достижений, занимался и продолжаю заниматься общественной и благотворительной деятельностью.

Я обратился в департамент физической культуры и спорта администрации Приморского края с просьбой дать мне возможность прикоснуться к спортивной святыне и пронести Олимпийский огонь всего 20 метров. Чиновники заняли круговую оборону. Только пожимали плечами: дескать, вы сами могли зайти на сайт и зарегистрироваться, а теперь уже ничего не изменишь, список утвержден. Когда я поздравлял знакомых факелоносцев с оказанной им высокой честью нести Олимпийский огонь, они говорили, что получили это право по телефонному звонку. Но я считаю, что заслуженные мастера спорта СССР должны были получить специальное приглашение и анкету факелоносца от чиновников департамента, поскольку на участие спортсменов в эстафете Олимпийского огня в каждом регионе были выделены квоты. Кроме меня забыли пригласить еще двух ЗМС СССР и восьмерых мастеров спорта международного класса СССР.

Я понял, что другой возможности стать участником эстафеты Олимпийского огня у меня просто не будет. Решил идти официально и последовательно через все причастные к этому делу инстанции напролом – тишина. В конце концов обратился напрямую к президенту России. Это было непростое решение. Я отдаю себе отчет в том, что каждая минута времени главы государства стоит дорого, но равнодушное отношение спортивных чиновников на местах к выдающимся советским и российским спортсменам, с которым я сталкиваюсь уже не первый раз, просто не оставило мне выбора.

- И это обращение дало результат?

- Администрация президента сработала оперативно: уже через 17 часов после того, как обращение было доставлено, я получил официальное уведомление от организаторов эстафеты о включении меня в список факелоносцев. За 36 часов до старта эстафеты мне был выделен участок, включающий в себя туннель, который протянулся от Золотого моста к улице Гоголя. Вначале я был в недоумении: почему здесь и под землей? Безлюдное место. Расчет был на то, что я откажусь? Дошел до президента страны – вот и получи? Однако – просчитались. Олимпийский огонь побывал уже в космосе и под водой, а мне выпала высокая честь пронести его под землей! И где? Во Владивостоке! Знал только одно, что об этом событии, как всегда, пресса забудет сказать.

- Пронести Олимпийский огонь под землей – миссия, достойная двукратного чемпиона мира и Европы…

-Да, и, как оказалось, непростая! Во время принятия Олимпийского огня и на входе в туннель у меня возникло странное ощущение, как будто на плечи мне опустился тяжелый груз, как будто я вступил в борьбу с какими-то силами. Понимаю, что в это трудно поверить, но все было действительно так. Видимо, служба охраны это почувствовала и дважды предлагала мне свою помощь. Но я собрал в кулак свою волю и решил, что пройду дистанцию до конца, даже если мне придется ползти. На выходе из туннеля я ощутил невероятное облегчение и с новыми силами передал Олимпийский огонь следующему факелоносцу. Здесь меня приветствовали жена, дети и четверо внуков – все они испытали искреннюю радость и не могли сдержать своих чувств. Через два часа после финиша, в гостях у дочери за чашкой чая, я уснул как ребенок…

- Как Вы считаете, почему эстафета Олимпийского огня буквально притягивает к себе внимание жителей всей страны?

- Огонь – великая сила! Она может дать жизнь, а может лишить жизни. Убежден, что даже маленький факел в состоянии сотворить чудо. Для меня, как и для многих других людей, которые посвятили свою жизнь спорту, Олимпийский огонь является священным. Получив в руки олимпийский факел, я сконцентрировал свое внимание на том, что в этот момент я передаю Олимпийскому огню свою силу, свой дух, волю к победе, наконец, спортивную мудрость, которая приходит с годами упорных тренировок и соревнований. Я действительно верю в то, что моя энергия, как и энергия сотен и тысяч факелоносцев по всей России, вошла в Олимпийский огонь и помогает нашим бойцам-олимпийцам завоевывать медали в трудной борьбе и нести славу нашей Родине!

Все мы, факелоносцы, стали близкими людьми – нас объединил золотой Олимпийский огонь, который символизирует золотые олимпийские медали - награды наших бойцов-олимпийцев. И когда я спрашиваю себя, стоило ли испытывать столько мытарств ради того, чтобы пробежать триста метров под землей с факелом в руках, то без колебаний отвечаю: стоило!

В холле Стоматологического центра «Аист» все желающие могут совершенно бесплатно сфотографироваться с олимпийским факелом и факелоносцем – мы с радостью предоставляем нашим посетителям такую возможность!

Всем факелоносцам эстафеты Олимпийского огня мы даем скидку 7% на лечение, протезирование и имплантацию зубов.

Стоматологический центр «Аист»: г. Владивосток, Океанский проспект, 123б (423) 242-42-96, 245-13-75.

Юрий Рогов, газета "Золотой Рог", Владивосток.