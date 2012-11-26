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Дети Владивостока получат новогодние подарки от главы города
В преддверии празднования Нового года все дети Владивостока традиционно получат сладкие подарки от главы города Игоря Пушкарёва.
В этом году заготовлено 78 000 таких сюрпризов. Шоколадные, вафельные, карамельные конфеты, упакованные в яркую красочную коробку, смогут получить дети дошкольного возраста от одного года до семи лет, а также учащиеся 1-х – 9-х классов независимо от материального положения семьи.
«Раздача подарков деткам в учреждениях образования – школах и детских садах - начнётся на новогодних утренниках, - сообщила заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Ирина Самусенко. - Ребята от года до 7 лет, которые не посещают образовательные учреждения, получат сладкие лакомства в районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. Их выдача начнется с 24 декабря».
С 24 декабря родители или законные представители ребёнка могут обратиться в районный отдел, предоставив паспорт и свидетельство о рождении ребёнка, и получить новогодний подарок, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Адреса и телефоны районных отделов управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока:
Фрунзенский район - ул. Фокина, д.25, каб.23, тел. 2614-395;
Ленинский район - Партизанский проспект, д.3, тел. 2614-167;
Первореченский район - ул. Ильичёва, д.15, каб. 11, тел. 2614-201;
Советский район - ул. Кутузова, д.3-а, тел. 233-02-46;
Первомайский район - ул. Калинина, д.116, каб. № 11 тел. 227-36-29.
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