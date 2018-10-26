СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца

«Телефонное право» в российских судах, похоже, заменили на «смартфонное право»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях, в котором он сообщил о новых странностях, происходящих прямо в зале судебного заседания.

«Наше дело близится к завершению. И чем ближе к концу, тем интереснее наблюдать за поведением обвинителей.

22 октября было обычное заседание суда, на котором исследовали материалы дела защиты. Судье и прокурорам было скучно и неинтересно. Но вдруг на телефон прокурору пришло какое-то сообщение, после которого оба представителя гособвинения заметно оживились. Они тут же обратились к судье с просьбой о перерыве, и судья его объявил.

После перерыва мы попытались продолжить оглашать материалы, но судья нас прервал. Он как бы опомнившись, вдруг ни с того ни с сего объявил, что сейчас будет обсуждаться вопрос о продлении меры пресечения для всех трёх подсудимых: для меня, моего брата Андрея и Андрея Лушникова. Это было неожиданно, резко и на это невозможно было не обратить внимание. Здесь же нам продлили меру пресечения до 26 января 2019 года. Мы, конечно, выступили с ходатайством о том, что сроки заключения под стражей уже приравниваются к срокам заключения, что оснований для продления ареста нет, что обвинители так и не установили ущерб, что в материалах дела нет ни одного слова о моей виновности, что Лушникова 99% свидетелей не знают или вообще никогда не слышали о таком, что моему брату Андрею требуется серьезное лечение и наблюдение врачей, но это было обращение в никуда… Потому что вот так просто, одним смс-сообщением уже была решена судьба трёх человек, как бы громко это не звучало.

Вспоминается анекдот про переписку Ленина и Дзержинского: «Владимир Ильич, сколько точно расстрелять?».