Во Владивостоке снесут незаконно установленные объекты

Приморский краевой суд рассмотрел кассационные жалобы администрации города Владивостока и Думы города на решение Ленинского районного суда от 12 августа 2011 года и принял решение о его отмене. Незаконные киоски можно сносить.

Таким образом, восстановлена законность действия муниципального правового акта №30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока».

Определение краевого суда вступило в законную силу. Как прокомментировали специалисты администрации Владивостока, муниципальный правовой акт №30-МПА позволяет оперативно принимать решения о демонтаже незаконно установленных на территории города объектов. Такая работа проводится с целью навести в городе порядок, очистить тротуары, пешеходные зоны, парки, дворы, скверы, обочины дорог, остановки транспорта от самовольно и хаотично установленных конструкций, киосков, контейнеров и других объектов, подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока.