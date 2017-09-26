Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток захлестнула "тигриная волна"
Праздник, посвященный редкой полосатой кошке, уже в восемнадцатый раз прошел во Владивостоке. 24 сентября на Океанском проспекте торжественно прошла десятитысячная оранжево-желтая колонна, которая захлестнула площадь Борцов за власть Советов.
В календаре событий региона День тигра уже давно отмечен особым туристическим вниманием. Сегодня это одно из наиболее массовых и зрелищных мероприятий, которое благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» с каждым годом притягивает все больше гостей. В этом году участниками карнавального шествия стали 10 тыс. человек, еще несколько сотен зрителей наблюдали за колонной.
На центральной площади были организованы несколько зон, где каждый желающий мог узнать много интересного о тиграх, для детей были подготовлены мастер-классы и различные конкурсы. Вечером гости и жители Владивостока смогли насладиться праздничным концертом, в котором принимали участие группы Starcardigan, «Листья травы» и «Би-2».
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока раскрыл тайну, кто является его сокамерниками
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- На острове Русском потеплело
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли