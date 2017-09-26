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Владивосток захлестнула "тигриная волна"

26 Сентября 2017, 09:24 | Владивосток

Праздник, посвященный редкой полосатой кошке, уже в восемнадцатый раз прошел во Владивостоке. 24 сентября на Океанском проспекте торжественно прошла десятитысячная оранжево-желтая колонна, которая захлестнула площадь Борцов за власть Советов.

В календаре событий региона День тигра уже давно отмечен особым туристическим вниманием. Сегодня это одно из наиболее массовых и зрелищных мероприятий, которое благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» с каждым годом притягивает все больше гостей. В этом году участниками карнавального шествия стали 10 тыс. человек, еще несколько сотен зрителей наблюдали за колонной.

На центральной площади были организованы несколько зон, где каждый желающий мог узнать много интересного о тиграх, для детей были подготовлены мастер-классы и различные конкурсы. Вечером гости и жители Владивостока смогли насладиться праздничным концертом, в котором принимали участие группы Starcardigan, «Листья травы» и «Би-2».

 

 

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: день тигра  кошка  марафон  туризм 






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