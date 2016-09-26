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Владивосток озарила улыбка тигра

26 Сентября 2016, 17:49 | Владивосток

Во Владивостоке воскресенье, 25 сентября, уже в 17-й раз прошел яркий и красочный праздник – День Тигра. Он стал доброй традицией и по-настоящему семейным праздником для жителей и гостей города, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Погода порадовала последними теплыми деньками, и с самого утра к центру города начинали стягиваться люди. Люди в масках, нарядных костюмах, красочные шарики и грим – все это создавало веселую атмосферу. Колонны, в которых были замечены и многочисленные гости из Поднебесной, скандируя кричалки и стишки, двинулись от Дворца детского творчества до центральной площади.

Как выяснилось из опроса, многие уже не в первый раз участвуют в мероприятии участникам и нравится сама концепция праздника – сохранение уникального животного и привлечение к это проблеме общественности. Была и ложка дегтя: людям не нравилось, что колонны стояли очень долго и приходилось ждать под солнцем.

Но что касается детей, то здесь все было безупречно! Ребят развлекали в викторинах, им рассказывали занимательные истории о тиграх и их защите, а также у детей (да и у взрослых!) была возможность расписать футболку, нанести необычный аквагрим и многое другое. А на сцене всех радовали своим творчеством детские коллективы Владивостока.

К вечеру же, так сказать, когда детское время закончилось, началось выступление профессиональных артистов. Сначала не очень известные коллективы  разогрели публику, а чуть позже началось долгожданное выступление хедлайнера вечера – группы «Звери».

Само собой, разъезжаться и уходить после концерта было проблематично – веселая толпа, с песнями и танцами, двинулась в переходы и на остановки. Но, что приятно отметить, никаких эксцессов не случилось! И конечно же, нам нужно порадоваться: однозначно Владивосток приобрел аутентичный праздник международного масштаба, которому стоило бы, наверное, уже перерасти в фестиваль.

Фото Марины БОЖКО.

Диана МАЛЬЦЕВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: экология  леопард  тигр  день тигра 



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