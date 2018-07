Во Владивостоке инновации и развитие территорий привязали к потенциалу вузов

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября, ZRPRESS. Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса прошла международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие регионов России: потенциал высшей школы», посвященная 45летию ВГУЭС.

Пленарное заседание состоялось в зале ученого совета. Открыла конференцию Терентьева Татьяна Валерьевна, доктор экономических наук, проректор исследовательской работы ВГУЭС. С приветствием от администрации Приморского края выступила Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки Департамента образования и науки Приморского края. Участие в международной научно-практической конференции приняла делегация Шеньянского университета во главе с господином Дяо Юаньдуном, председателем профсоюза Шеньянского технологического университета. Основной темой конференции стал вопрос развития и потенциала Приморского края, также обсуждалась тема практико-ориентированного образования и выход института на рынок международных образовательных программ.

Об улучшении качества образования за счет внедрения новых академических и практических направлений рассказал ректор Тихоокеанской международной школы гостиничного менеджмента Новой Зеландии, Уильям МакКалум в своем докладе «Интеграция академических и практических направлений, ориентированных на обучение студентов» (The integration of academic and practical strands through the concept of “student centred learning”). В ходе выступления он продемонстрировал современную модель студенческого обучения, в которой отношения между преподавателями и студентами рассматриваются, как партнерские. Эта система используется в Тихоокеанской международной школе гостиничного менеджмента. «Схема «учитель – ученик» меняется, и метод «я буду вас учить – следовательно, вы научитесь» заменяется на «я помогу обучать меня». Также в систему обучения входит оценка не только студентов, но и преподавателей: «Студентам предоставляется возможность оставлять отзывы и выбирать решение проблем. Проблемы будут решаться в соответствии с этими отзывами. Обучающий персонал совершенствуется, анализируя отзывы и результаты студентов. Преподаватели ведут свое портфолио, и все отзывы, которые они получают от студентов, они вносят в портфолио и изменяют программу в соответствии с этими отзывами».

Уильям МакКалум считает, что подобная структура обучения сможет выявить пробелы в знаниях студентов и поднять успеваемость на более высокий уровень. Подобная структура учебного процесса направлена на комфортное взаимодействие студента и преподавателя, чем и обуславливается ее высокий рейтинг.

Продолжением темы МакКалума стал доклад Масюк Натальи Николаевны, директора Института права и управления ВГУЭС. В своем докладе «Выход ВГУЭС на рынок международных образовательных программ», Наталья Николаевна рассказала о возможности обучения в режиме той системы, которую практикует Тихоокеанская школа гостиничного менеджмента (Pacific International Hotel Management School).

«Согласно соглашению ВГУЭС и Тихоокеанской международной школой гостиничного менеджмента Новой Зеландии в прошлом году было принято решение об организации совместной международной образовательной программы по подготовке бакалавров гостиничного менеджмента, условно мы ее назвали «ВГУЭС-PIHMS». Реализуется программа бакалавриата, но бакалавриат не совсем такой, как мы с вами сейчас имеем возможность видеть. Потому что в основу программы вложена та модель обучения, которую предлагает Тихоокеанская школа гостиничного менеджмента. Уникальность PIHMS в том, что это школа-отель, где студенты в обязательном порядке проживают в ресторанно - гостиничном комплексе, живут и учатся. Процесс обучения построен на чередовании модулей теоретического и практического обучения и индустриальной ротации практической деятельности». Обучение в Тихоокеанской школе позволит выпускникам стать рентабельными работниками и иметь возможность выбора лучшей работы в будущем.

Со своим докладом «Практико-ориентированное образование в вузах: мировой опыт в контексте приоритетов ВГУЭС» выступила Черная Ирина Петровна, проректор по учебной и воспитательной работе ВГУЭС, рассказав о моделях обучения предпринимательства и стадиях погружения в предпринимательство. Ирина Петровна продемонстрировала самые качественные модели обучения предпринимательской деятельности, рассказав об их преимуществах, а также об оптимальном выборе модели для российской образовательной программы. Ирина Петровна отметила, что: «нельзя изобретать что то кардинальное, с нуля, нужно найти то, что уже существует, то есть общаться и развиваться, находить то, что уже есть». Самой вероятной моделью обучения, по словам Ирины Черной, станет модель SEED, использующаяся уже во многих российских школах и вузах – обучение в процессе деятельности, то есть игровое моделирование. По этой модели будет выстроен учебный процесс в проекте «ВГУЭС City», который уже начал реализовываться в университете. Проект подразумевает создание внутренней инфраструктуры ВГУЭС, в которой студенты и преподаватели будут создавать свои проекты, тесно сотрудничать и вместе организовывать учебный процесс. Модель первое время будет опытной, впоследствии ее будут корректировать и совершенствовать. «Подобный проект сделает прорыв в учебном процессе, и может помочь нашим студентам приобретать не только профессиональные компетенции, но и компетенции личностного роста, креатива, и по этому мы сможем стать по настоящему инновационным университетом нового типа и поддерживать свои лидирующие позиции в жестком рынке конкурентной борьбы».

Затем выступил директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС со своим докладом «Российский Дальний Восток: ретроспектива и перспектива социально-экономического развития», в котором объяснил причины и следствия современных проблем Дальнего Востока и в частности Владивостока.

Основной проблемой, которую выделил Александр Латкин, стала проблема сильного оттока населения. Также он продемонстрировал сравнительные графики данных, в которых произвел оценку динамики экономического развития Приморского края за годы рыночных реформ.

Александр Латкин рассказал о высоком экономико-геополитическом статусе Дальнего Востока в советское время, когда регион выполнял оборонительную, сырьевую, транспортно-транзитную функции. «Советское государство вкладывало огромные деньги в развитие Дальнего Востока, и на Дальнем Востоке и в частности в крае, в котором мы живем, возрос мощный производственный капитал в виде крупнейших высокотехнологичных предприятий кораблестроения, в рыбной промышленности, деревообрабатывающей промышленности, возрос научно-технический потенциал, в частности на Дальнем Востоке в 70-ые годы сформировался Дальневосточный научный центр, целая система научно-исследовательских институтов, и безусловно именно это сформировало экономику края». После поры рыночных преобразований упала эффективность производства. Именно по этой причине возникла проблема уменьшения численности Дальнего Востока, «к 2010 году численность населения Приморского Края сократилась на 13% , такие регионы Дальнего Востока, как Магаданская область на 60%, Камчатский край на 32%, Сахалинская область на 30%. Демографический потенциал, а особенно интеллектуальный потенциал в последние годы существенно сокращается. Сейчас говорят, что эта тенденция приостановлена, но это не так, мне удалось получить статистические данные, которые есть в открытом доступе. Идет отток населения из Приморского края. Сейчас мы видим, что последние пять лет отток населения сохраняется на уровне 13-14 тысяч человек в год».

Главной негативной тенденцией Латкин считает разрушение производственного потенциала Дальнего Востока. Причиной разрушения стал износ оси фондов предприятий. «От степени износа действие основных фондов составляет в лучшем случае 7%. Однако не все так плохо, и сейчас идет реализация государственного проекта «Программа экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья», которой предусмотрены высокие темпы роста показателя валового регионального продукта. Благодаря проекту в экономику Приморского края вовлечены инвестиции 760 миллиардов рублей, из которых 249,45 миллиардов бюджетных, и 510,92 миллиардов внебюджетных. Главным приоритетом для осуществления инициатив развития края должно стать условия для образования трудовой деятельности для живущего в регионе населения, то есть повышение уровня обслуживания здравоохранения, социального обеспечения, правовой защиты, и других государственных услуг».

Александр Латкин заявил, что вступление России в ВТО реализует задачу обеспечения конкурентоспособности дальневосточного производства. «Я склонен считать, что с точки зрения конкурентоспособности Дальний Восток и Приморский край находится в особых условиях, потому что радом с нами очень конкурентоспособные страны, это прежде всего Республика Корея, Япония и Китай, которые не только по интенсивности физического труда в разы превосходят нас, но и по технологичности своего производства». По мнению Латкина, главным является создание условий для модернизации Дальневосточного региона, а именно развитие рыбной промышленности.

Далее с докладом «Статистическое измерение развитие производства, труда и капитала в регионе» выступил руководитель Приморского Территориального органа Федеральной государственной статистики, Шапалов Виктор Федорович. В своем докладе Шапалов рассказал о методах выявления статистических данных для разных видов деятельности, особо выделяя экономическую деятельность, а также провел сравнение ресурсного потенциала Приморского края, а именно уровень трудообеспечения в регионе.

« На сегодняшний день характеристика такая: численность трудовых ресурсов при населении 1 миллион 950тыс. человек 1миллион 338тыс. человек работает в трудовых ресурсах, из них в экономике занято 180 тыс. человек, остальные 8% учатся, и военнослужащие и россияне, работающие за границей, безработные – 21%, 295тыс. человек».

Шарапов отметил, что в Приморье постоянно наблюдается рост производительности труда, превышение ее темпов над численностью занятых в экономике, и оплата труда растет более быстрыми темпами.

С последним докладом, закрывающим пленарное заседание, выступил Пушкарь Владимир Степанович, доктор географических наук, профессор кафедры экологии и природопользования ВГУЭС. В своем докладе «Основные экологические проблемы человечества» он еще раз напомнил о том, что загрязнение окружающей среды и исчезновение видов животных и растений, а также исчезновение географических объектов на примере исчезнувшего Аральского моря является серьезной проблемой для будущего человечества.

Основными проблемами, выдвинутыми на первый план в докладе стали глобальное потепление и войны. Большее внимание Владимир Пушкарь уделил проблеме глобального потепления, рассмотрев его под темой: «глобальное потепление: миф или реальность», в которой описал разные точки зрения на данную проблему.

Закончилось пленарное заседание в 12:30, и после небольшого перерыва конференция разделилась на секционные заседания, которые начались в 13:30 в разных аудиториях ВГУЭС. Секционные заседания включали в себя такие темы как «Проблемы современного менеджмента, предпринимательства и делового образования», в которых обсуждались проблемы финансирования, государственно-частное предпринимательство, формы государственного частного партнерства в образовании, волонтерство, реинжиниринг бизнес-процессов, альтернативы и направления развития современного вуза. В секции «технический прогресс и безопасность» обсуждались информационная безопасность, совершенствование деятельности обеспечивающих подсистем вуза на базе информационных технологий, математические модели поддержки принятия стратегических решений, ресурсосберегающие биотехнологии. На секционном заседании «Формирование учебного процесса по направлениям сервиса и дизайна с использованием практико-ориентированного подхода» прозвучали доклады, охватывающие темы сервиса, креативных технологий, формирование профессиональных компетенций, культурное пространство вуза, обеспечение конкурентоспособности предприятии, таможенное урегулирование. В четвертой секции обсуждались «Проблемы обеспечения конкурентоспособности сервисных отраслей в Дальневосточном регионе с учетом вступления России в ВТО», и в пятом заседании, посвященном «Проблемам лингвистики и методики преподавания иностранных языков» шло обсуждение методов и подходов в обучении иностранному языку.

Окончилась научно-практическая конференция после подведения итогов в 16:30.

Информацию о конференции и некоторые доклады можно изучить на сайте университета.

Надежда САВИНЫХ, «Золотой Рог».