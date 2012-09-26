У домов во Владивостоке появились колористические паспорта

510 владивостокских домов получили колористические паспорта. Напомним, что для сохранения цветовой гармонии во Владивостоке впервые создаются и нормативно утверждаются так называемые паспорта зданий, в которых отражены как колористические характеристики, так и материалы и технологии, используемые для оформления фасада.

Предпочтительными цветами в облицовке жилых зданий стали цвета натуральных природных материалов - камня, глины, песка, дерева – белый, бежевый, охристый, серый, красно-коричневый. Разбавили строгость насыщенные цвета крыш и балконов. На торцы некоторых зданий нанесены рисунки и целые художественные композиции.

Еще весной здания обследовали на предмет теплопотерь и теперь утепляют специальными материалами. По словам специалистов, необходимость утепления возникает довольно часто, ведь почти все дома в городе расположены на сопках и продуваются ветрами. А современные технологии помогают сберечь тепло в холодное время года. Во многих домах ремонтируют кровли. Столь масштабный ремонт не проводился во Владивостоке никогда. Его результатом станут почти 1000 обновленных домов. При условии, что все работы проведут правильно с соблюдением технологии, они прослужат жителям много лет.

Специалисты администрации Владивостока напоминают, что согласно закону все работы должна принимать служба технадзора, которую обязан нанять заказчик. Если какие-то виды работ выполнены некачественно, подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Однако, учитывая важность работ, глава города Игорь ПУШКАРЕВ распорядился, чтобы специалисты управления жилфонда также участвовали в контроле качества.

«Золотой Рог».