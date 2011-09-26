Приморье отметит День тигра

25 сентября во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Тигра.

Этот праздник в Приморье отмечается с 2000 года. Главная цель мероприятия - привлечь внимание жителей и гостей Приморского края к проблеме сохранения амурского тигра и биологического разнообразия родного края.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, в воскресенье, 25 сентября, в честь Дня Тигра запланировано торжественное шествие по центральным улицам Владивостока. Колонны начнут движение в 12.00. Также в течение дня на Центральной площади города пройдут традиционные конкурсы «Лучшая колонна», «Рисунок на асфальте», «Подиум», «Тигриный Макияж». Кроме того, жители и гости Владивостока смогут посетить выставки природоохранных организаций, творческие площадки, поучаствовать в розыгрышах и конкурсах.

Амурский тигр – самая большая кошка на планете Земля - символ благополучия Уссурийской тайги. Как и сам тигр, праздник давно стал визитной карточкой Приморского края.