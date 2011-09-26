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Коллегия присяжных рассмотрит дело АПЛ "Нерпа"
"На первом заседании в пятницу, 20 мая, началось формирование коллегии, в понедельник оно продолжится", - сказал собеседник агентства.
Предварительные слушания по уголовному делу об аварии начались 25 апреля в Тихоокеанском флотском суде во Владивостоке. Суд удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении этого дела судом присяжных. На этом настаивали и представители общественных организаций - Владивостокского морского собрания и союза подводников Тихоокеанского флота.
Защита обвиняемых не исключает, что формирование коллегии присяжных "займет не один день", сообщил ранее РИА Новости адвокат командира "Нерпы" Александр Кулаков, добавив, что рассмотрение дела может занять полгода.
На подводной лодке "Нерпа" 8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море несанкционированно сработала система пожаротушения, и в отсеки стала поступать смесь фреона и тетрахлорэтилена. Всего на борту АПЛ было 208 человек, в результате аварии погибли 20 человек, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением. Обвинение по делу об аварии следователи предъявили командиру "Нерпы" Дмитрию Лаврентьеву и трюмному машинисту, старшине Дмитрию Гробову.
Лаврентьева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий - смерти по неосторожности двум и более лицам). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Старшина контрактной службы в/ч 20907 Дмитрий Гробов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей смерти двум и более лицам), предусматривающей до 5 лет лишения свободы.
Следствие также обвиняет Гробова в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум членам сдаточной команды вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до года.
Представители Владивостокского морского собрания, много лет служившие на флоте, и члены сдаточной команды субмарины считают, что, "благодаря грамотным действиям командира подводной лодки Лаврентьева и экипажа АПЛ спасен боевой корабль ("Нерпа") и почти 200 человек вернулись домой". Они требуют пересмотра материалов уголовного дела.
Моряков-подводников беспокоит качество расследования. Лаврентьев с 2008 года, находясь под следствием, продолжает командовать подводной лодкой, сообщил 11 мая на пресс-конференции во Владивостоке председатель Владивостокского морского собрания, вице-адмирал в отставке Борис Приходько. По его словам, "нельзя повторять судебные издержки прошлых лет, когда если командир (в ходе аварии) погибал, его награждали, выживал - судили".
АПЛ "Нерпа" (К-152, проект 971, класс "Щука-Б") относится к подлодкам третьего поколения. Проектировали ее на петербургских предприятиях - морском бюро машиностроения "Малахит" и НПО "Аврора". Субмарина была заложена на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре в 1991 году. Однако в середине 1990-х финансирование строительства лодки было заморожено. Достройка АПЛ стала возможной лишь после финансирования со стороны Индии. После ремонта в декабре 2009 года АПЛ вошла в боевой состав ВМФ России. До октября 2011 года подлодку планируется передать в лизинг Индии.
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