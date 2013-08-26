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Во Владивостоке продолжается плановый ремонт дорог
Бригады дорожных служб муниципального предприятия «Дороги Владивостока» продолжают плановый ремонт дорожного полотна во всех районах города.
На прошлой неделе проведён ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Светланской, Иртышской, Гамарника, Некрасовском путепроводе, на перекрёстке улиц Луцкого-Суханова, по Партизанскому проспекту, Пологой, Всеволода Сибирцева, Пушкинской, Володарского, проспекту 100-летия Владивостока и другим. Продолжаются работы по улице Харьковской, Запорожской, Бурачка, Коммунаров, Терешковой (дорога к МОУ «СОШ №59»).
Кроме того, дорожные рабочие ведут подготовку к асфальтированию в районе кольца 3-й Рабочей, по ул. Адмирала Кузнецова, 37-43, Аллилуева, 2-10, Адмирала Кузнецова, 44а, 45, 47 и другим.
Идет строительство еще одной новой объездной дороги с Днепровской на Тухачевского, которая разгрузит район БАМа, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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положить Асфальт)))Громко сказано. как обычно латки до первого дождя и на этом хватит. С настоящим Мэром ничего хорошего не дождемся. За то перед выборами он везде где только можно и нельзя.