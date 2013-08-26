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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке продолжается плановый ремонт дорог

26 Августа 2013, 13:17 | Владивосток

Бригады дорожных служб муниципального предприятия «Дороги Владивостока» продолжают плановый ремонт дорожного полотна во всех районах города.

На прошлой неделе проведён ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Светланской, Иртышской, Гамарника, Некрасовском путепроводе, на перекрёстке улиц Луцкого-Суханова, по Партизанскому проспекту, Пологой, Всеволода Сибирцева, Пушкинской, Володарского, проспекту 100-летия Владивостока и другим. Продолжаются работы по улице Харьковской, Запорожской, Бурачка, Коммунаров, Терешковой (дорога к МОУ «СОШ №59»).

Кроме того, дорожные рабочие ведут подготовку к асфальтированию в районе кольца 3-й Рабочей, по ул. Адмирала Кузнецова, 37-43, Аллилуева, 2-10, Адмирала Кузнецова, 44а, 45, 47 и другим.

Идет строительство еще одной новой объездной дороги с Днепровской на Тухачевского, которая разгрузит район БАМа, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: дороги  ремонт 



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Комментарии

  • Псевдоним14:14, 26.08.2013#

    положить Асфальт)))Громко сказано. как обычно латки до первого дождя и на этом хватит. С настоящим Мэром ничего хорошего не дождемся. За то перед выборами он везде где только можно и нельзя.

  • Псевдоним 140914:34, 26.08.2013#

    а разве при других было лучше? как будто выберут другого и сразу везде асфальт, парки и набережные появятся. . . .

  • Псевдоним14:47, 26.08.2013#

    да я бы с удовольствием за другого проголосовал, но где он достойный то?

  • ххххххххххххх14:17, 26.08.2013#

    Ну что ты псевдоним ноешь. Сколько смотрим ваш мэр столько делает, а вы всё недовольны, зажрались.

  • zzzzzzzzzzzz22:22, 26.08.2013#

    ххххххххххххх лизнул зачетно, наверно один и едрил или начинающий подъедрилник?

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