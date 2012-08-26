Одну из улиц Владивостока переименуют. Частично

Решение о переименовании части улицы Русской (от поворота на КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 2" до ул. Русской, 59/63) в улицу имени профессора Владимира Станиславовича Шапкина было принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике при администрации Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.



На фото - пересечение ул. Русской и ул. Русской. Да, да. Это не описка. Улица Русская достаточно протяженная и поэтому её можно условно разделить на три отрезка. Один отрезок ул. Русской - от автовокзала и до путепровода на Второй Речке. Второй отрезок тянется от путепровода на Второй Речке в сторону з-да Варяг. А третий отрезок ответвляется от второго в районе остановки "Больница рыбаков" и тянется в сторону городской клинической больницы. От этого поворота теперь улица изменит свое название.

От имени медицинской общественности Владивостока в адрес комиссии с просьбой увековечить имя профессора Шапкина обратился доктор медицинских наук, профессор ГБОУ ВПО ВГМУ Владимир Апанасевич. Владимир Иосифович предложил присвоить части улицы Русской, где располагаются медучреждения, имя профессора Шапкина.

Владимир Станиславович Шапкин - выдающийся хирург-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заслуженный деятель науки, почетный член международной ассоциации хирургов-гепатологов, создатель приморской хирургической школы. Результатом многогранной научной и практической деятельности профессора Шапкина явилось быстрое развитие в Приморском крае абдоминальной, торакальной и сердечно-сосудистой хирургии. Своими работами в области хирургической гепатологии Владимир Шапкин внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой науки.

Также Владимир Апанасевич отметил, что супруга и сын профессора Шапкина связали жизнь с медициной, создав профессиональную династию, а большинство врачей-хирургов, практикующих во Владивостоке, являются его учениками или учениками учеников.

В процессе обсуждения члены комиссии - директор Российского государственного архива Дальнего Востока Александр Торопов, действительный член Общества изучения Амурского края Владимир Колягин, начальник отделения №1 филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Приморскому краю Владимир Исаев, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера ДВФУ Юрий Лиханский, начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры администрации города Евгения Иваненко и другие под председательством заместителя главы администрации Владивостока Елены Щёголевой рассмотрели все возможные варианты по увековечиванию памяти профессора Шапкина. В результате, присутствующие отметили переименование отрезка улицы Русской как самый оптимальный вариант. Специалисты подчеркнули также, что подобное переименование не доставит неудобства жителям, так как на этом отрезке Русской нет жилых домов.

"На данном участке расположен так называемый "медицинский городок", а в этих учреждениях здравоохранения трудятся ученики Владимира Станиславовича Шапкина, - сказала Елена Щёголева. - Кроме того, имя профессора Шапкина решено присвоить ранее безымянному скверу, который находится также на этом участке улицы Русской".

Досье «ЗР»

Владимир Шапкин родился 19 мая 1918 года в Новосибирске в семье военнослужащих. В 1937 году поступил в Новосибирский мединститут, а в 1941 году, будучи студентом 5-го курса, ушел в армию. В должности старшего врача авиаполка участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации с отличием окончил вуз и был направлен в клиническую ординатуру по онкологии Новосибирского ГИДУВа. По завершении клинической ординатуры заведовал онкологическим отделением Новосибирского онкологического диспансера, а после - отделением экстренной хирургии городской клинической больницы.

В 1954 году, стремясь к расширению хирургической деятельности, В.С.Шапкин подал заявление и был принят на должность заведующего крупным хирургическим отделением больницы в Красноярске. Здесь он проработал до 1961 года. За первые 5 лет работы Владимир Шапкин опубликовал такие статьи, как "Об оперативном лечении рака губы", "Хирургия", "О перевязке легочных сосудов при пневмонэктомии".

В 1961 году В.С.Шапкин был избран по конкурсу на должность старшего научного сотрудника Кировского НИИ переливания крови. В 1964 году защитил докторскую диссертацию "Анатомические резекции печени" и вскоре был признан родоначальником анатомических резекций печени в СССР.

В мае 1964 года В.С.Шапкин стал заведующим кафедрой факультетской хирургии Владивостокского медицинского университета. За период работы в ВГМИ особенно ярко раскрылась научная и клиническая стороны деятельности В.С.Шапкина. При кафедре факультетской хирургии были открыты клинико-экспериментальная лаборатория и виварий.

Накопленный клинический опыт в хирургии травм печени и очаговых заболеваний позволил В.С.Шапкину в 1970-71 гг. провести две всесоюзные научные конференции, посвященные актуальным вопросам печеночной хирургии.

Клиника, возглавляемая Владимиром Шапкиным, стала пионером в решении многих сложных вопросов хирургической гепатологии. Ее сотрудниками были разработаны и впервые выполнены внутрипортальные инфузии при диффузных заболеваниях и раке печени, дано клинико-экспериментальное обоснование анатомических резекций при травмах печени с учетом повреждения ее трубчатых структур. Впервые в СССР клинически были изучены гемодинамические нарушения при временном обескровливании печени путем пережатия печеночно-двенадцатиперстной связки и пути повышения толерантности органа к ишемии. Для повышения устойчивости печени к временному обескровливанию впервые в СССР была использована локальная гипотермия органа.

Результатом многогранной научной и практической деятельности В.С.Шапкина явилось быстрое развитие в Приморском крае абдоминальной, торакальной и сердечно-сосудистой хирургии.

В 1978 году ему было присуждено звание заслуженного деятеля науки, а в 1993 году за достижения в развитии отечественной хирургической гепатологии он стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники.

Своими работами в области хирургической гепатологии профессор внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой науки. В.С.Шапкин создал школу хирургов и воспитал плеяду талантливых учеников.

Умер Владимир Станиславович Шапкин 30 декабря 1998 года.