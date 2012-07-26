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Во Владивостоке отель «Хёндэ» открыли для инвалидов-колясочников

26 Июля 2012, 17:12 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. В отеле «Хёндэ» прошла встреча представителей организации «Ковчег» с директором гостиничного департамента Отеля «Хендэ» Посадовой Светланой Сергеевной. В ходе встречи были достигнуты договоренности с руководством отеля о разрешении на посещение членами ДВМООИ «Ковчег» бассейна и тренажерного зала отеля.

Как сказала сама Светлана Сергеевна: «Нам очень приятно, что к нам обратились люди с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации «Ковчег» в лице ее президента, Моисеенко Артема Сергеевича. Мы с радостью пошли навстречу и предоставили возможность посещать членам общества бассейн и тренажерный зал отеля «Хёндэ». Наш отель полностью приспособлен и оборудован под прием людей с ограниченными возможностями передвижения и здоровья».

Для удобства посещения бассейна людей с ограниченными возможностями нами был привезен, установлен и опробован единственный в Приморском крае и на весь Дальний Восток специальный подъемник для погружения в воду. С помощью данного подъемника инвалиды смогут полноценно пользоваться бассейном и укреплять свое здоровье, вести активный образ жизни. Кроме того, были привезены специальные французские поплавки на шею и руки для тех, кто только начинает реабилитацию, с ними люди чувствуют себя в воде комфортно и безопасно.

Очень порадовало то, что отель «Хёндэ» действительно оборудован всем необходимым и полностью соответствуют требованиям для передвижения. Перед главным входом в отель есть специальное парковочное место с обозначениями для инвалидов, все проходы широкие и удобные для проезда, везде есть пандусы, также специально оборудована туалетная комната.

Президент ДВМООИ «Ковчег», Моисеенко А.С.: «Мы действительно считаем отель «Хендэ» современным, полностью оборудованным и удобным для каждого, особенно для людей с ограниченными возможностями передвижения».

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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