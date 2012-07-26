Гонконг: Как бесплатно жить в крупнейшем азиатском мегаполисе

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. То, что каждый гражданин России имеет право на две безвизовых недели в Гонконге, общеизвестно. Как и то, что S7 Airlines выполняет туда прямые рейсы из Владивостока, причем весьма бюджетные. Естественно, у русского человека тут же возникает в голове мысль: «Была не была, один раз живем, увидеть Париж (в смысле, Гонконг и умереть)…»

Учитывая средний уровень знания английского языка и предоставляемых туристическими компаниями информационных ресурсов в русскоязычном пространстве, у российского гражданина формируется мнение о запредельно дорогом городе. Типа, надо заплатить за пару ночей в Sheraton и увериться в том, что жизнь удалась. Можно, конечно, и так. Второй распространенный вариант выбора – гостиничные «нумера» в районе Tsim Sha Tsui. Вроде Чункингского мансиона. Незабываемые впечатления, в своем роде, вам обеспечены. Будет потом о чем рассказать… Но разговор сейчас о другом. В Гонконге 18 (!) национальных парков с оборудованными кемпинг-зонами. Бесплатными. С душем и туалетами, в которых всегда есть жидкое мыло и туалетная бумага, опять же даром.

К чему клоню? В юности в поход ходили все, причем в гораздо более жестких климатических (и санитарных) условиях. Почему бы разнообразия ради не повторить? Пляжи здесь отличные, и продукты на неделю тащить с собой не надо. Из палатки по уходу в город (на пляж, в кино, казино и т. д.) возьмите деньги, документы и электронику, хотя можно и здесь купить ноутбук. Ваши старые носки (коврик, спальник, кемпинг-газ и т. д.) здесь никому не нужны. Цивилизация, однако.

Начнем с географии. Территориально Гонконг состоит из исторической части на Острове ( Island) и кусочке суши между станциями метро Tsim Sha Tsui и Gordan, Лантау (тоже остров, на котором находится один из крупнейших в Азии международных аэротерминалов), Новых Территорий (самые красивые национальные парки - здесь) и удаленных островов ( Lamma - для любителей купаться и загорать, Cheung Chau - для ценителей свежих морепродуктов, Tung Lung - для скалолазов и т.п.).

Лантау и Большой Будда

Если вы прибываете в Гонконг по воздуху, то первой кемпинг-зоной для вас может оказаться Южный кантри-парк на Лантау ( Lantau South country park). Это рядом с Большим Буддой, на которого считают свои долгом поглазеть все туристы. По прилету можно сразу сесть на бесплатный автобус до Tung Chung Wan, а оттуда - на канатную дорогу. Приедете прямо наверх, к Будде и монастырю По Лин. Там будет полно указателей, на которых отыщите направление к национальному парку. Это около 15 минут ходьбы. Анекдот в том, что в большинство кемпинг-зон Гонконга можно следовать с чемоданом на колесиках. Асфальтированная дорожка прервется только там, где уже пора вбивать колышки для палатки. У каждого места под палатку есть стол, скамейки, шашлычная зона и даже место для сушки футболок. В конкретно этой кемпинг-зоне душа нет, но есть чистый туалет (убирается каждые 30 минут). Берете воду и организовываете помывку как на пляже. Лантау стоит того, чтобы на нем пожить дня три-четыре. Очень красивые треки по холмам, отличная береговая полоса, несколько оборудованных пляжей. Еще можно съездить в рыбацкую деревушку Tai O, поглазеть на речных дельфинов и перекусить в местных ресторанчиках креветками и яичными пирожными. Здесь не говорят на английском и мандаринском, а кантонский диалект с таким акцентом, что даже жители провинции Гуандун понимают местных с пятое на десятое. Аборигенов вовсе не волнует статус Гонконга как международного финансового центра, ежедневный улов креветок и голодных туристов куда важнее. Кстати, если идти от деревушки по асфальтированной дорожке залива на запад, то минут через 20 будет еще одна кемпинг-зона. Ее преимущество в том, что на закате можно варить кофе с видом на море и считать взлеты-посадки самолетов. Еще в 5 минутах ходьбы в западном направлении - очаровательный водопад – теплый, можно плавать.

Остров и Аллея звезд

В принципе, жить можно и на Лантау. Из деревушки Mui Wo каждые 20 минут отправляется автобус на Central (небоскребы, шопинг, фуникулер на Пик Виктории, улица баров с эскалатором и еще много чего). Дорога морем занимает минут 40. Основное неудобство - в вечернем возвращении в кемпинг: последний автобус от Mui Wo до кемпинга уходит около 19. А как же ночная жизнь, спросите вы? А лазерное шоу в восемь вечера на Алле звезд? Спокойно, будет вам шоу. Надо просто перебросить палатку с Лантау на Остров. Около станции метро Quarry Bay найдете указатель к Mout road, вам туда. Это в 10 минутах ходьбы. Лучшие места под кемпинг наверху, на холме. Там есть кухня, вода и даже… камин! Посуда и всякие продукты, оставленные предыдущими постояльцами. Если же лениво подниматься вверх, ставьте палатку сразу за указателем национального парка, возле ручья. Все равно по вечерам сил будет хватать только на то, чтобы упасть на коврик. Про достопримечательности Острова и исторической части города рассказывать долго. Google в помощь.

Новые территории и тень председателя Мао

На Новых Территориях находятся 11 из 18 национальных парков Гонконга. Есть из чего выбрать. Интересно пожить в Lam Tsuen, это рядом со станцией метро Fanlin (предпоследняя станция от двух таможенных переходов в КНР – Lou Hu и Lok Ma Chau). Там вокруг много полузаброшенных деревенек. Дома, выстроенные в конце XIX - начале XX века в традиционном кантонском стиле, с внутренними двориками, воротами и черепичными крышами, часто пустуют: хозяева за пару лет до передачи Гонконга от Британии Китаю, предпочли перебраться в США и Канаду. Подальше от призрака Гоньминдана. Меня удивил один такой дом. Петли двери на воротах во внутренний двор давно сгнили. Заглянула в щель: на стенах дома висят черно-белые фото, на полках стоит посуда. А перед входом – корзина счетов за коммунальные услуги. Последние датированы 1988 годом. Живая история, однако.

В общем, две недели пролетят незаметно. Если надумаете ехать в Макао, то там тоже есть бесплатная кемпинг-зона на Hac Sa Beach. От знаменитого казино Гранд Лисбоа идет 25 автобус до Praia de Hac Sa. Названия на португальском, поэтому лучше показать водителю бумажку. Будет забавно надеть приличествующий месту наряд и сыграть в рулетку, а потом вернуться в кемпинг и сменить все это на шорты-гавайки и шлепки.

Вопрос для вечно голодных: «Одна корысть - чего бы сгрызть?». Не волнуйтесь, здесь трудно умереть с голоду, даже если в ваши планы не входит ежедневное посещение ресторанов. 12 миллионов резидентов и 2 миллиона гостей постоянно что-то едят. Учитывая, что часть времени по плану вы проводите в кемпинг-зонах, скорее всего, первый утренний кофе будет сварен самолично. Кемпинг-газ в самолет вам пронести не дадут, найдете его в магазинах outdoor на Mong Kok. В сити проще всего питаться в маленьких столовках для местных, их много. Достаточно свернуть с какой-нибудь центральной улицы вроде Натан роуд в ближдайший закоулок – и будет вам счастье. Если вас не понимают ни на каком языке – показывайте пальцем. Персонал здесь очень хорошо осознает, что клиент всегда прав. На исторической части материка могу порекомендовать гастрономический тур вокруг станции метро Jordan. Самые вкусные яичные пирожные и гонконгский молочный чай здесь! Если же совсем лень проявлять смекалку и догадываться, что именно вас положили в лапшу – зайдите в Seven 11, готовую еду можно разогреть в микроволновке. Там же термоса для приготовления чая. Про йогурты и всякие напитки говорить излишне. Если нужно мясо для вечернего барбекю, то вам в один из супермаркетов. Они всегда на минус первом этаже, в любом большом торговом центре, исключая разве что IFC mall.

Почему я вдруг об этом рассказываю и какой коммерческий интерес преследую? Просто иногда приятно поговорить по-русски. Ведь вы же уже мысленно пакуете рюкзаки-чемоданы? И, к слову, не надо, увидев Гонконг (Сингапур, Сайгон, Куала-Лумпур и т. д.) умирать. Катманду, Калькутта и – местами – родной Владивосток не хуже. Методички при случае напишу.

Наталия ВЛАСЕНКО, специально для «Золотого Рога».