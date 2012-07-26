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Владивосток встретит участников VII Межгосударственного слета юных инспекторов движения
ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. С 27 июля по 2 августа в Приморском крае пройдет VII Межгосударственный слет юных инспекторов движения, в котором примут участие делегации стран СНГ и российских регионов.
Первый Межгосударственный слет ЮИД состоялся в 2006 году в подмосковной Электростали. В последующие годы делегатов Слета принимал Краснодарский край (Всероссийский детский центр «Орленок»), Ростов-на-Дону, Орел, Калининград. За эти годы в гостях у российских юных инспекторов движения побывали их сверстники из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
В этом году Межгосударственный слет ЮИД пройдет во Владивостоке. Площадкой для его проведения станет Всероссийский детский центр «Океан», где создан единственный в России «Детский автогород» (крупнейший объект, включающий в себя площадку с дорожной развязкой, мостом, тоннелем, светофорными объектами, дорожными знаками и разметкой). С 2008 года на базе ВДЦ «Океан» проводится специализированная смена ЮИД «Дороги без опасности». Практическое обучение правилам дорожной безопасности здесь осуществляется не только на велосипедах, но и на настоящих автомобилях.
Для участников Слета подготовлена разносторонняя тематическая программа по безопасности дорожного движения. Это теоретические экзамены на знание ПДД и оказание помощи пострадавшим в ДТП, соревнования по вождению велосипедов и автомобилей, разнообразные творческие конкурсы, сообщает пресс-служба приморской ГИБДД.
"Золотой Рог".
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