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Федеральный университет выделит для высокобалльников из других регионов «подъемные»
В ДВФУ стартует конкурс для будущих студентов — его победители смогут компенсировать свой проезд во Владивосток, а также рассчитывать на получение повышенной стипендии в первом семестре нового учебного года.
В конкурсе смогут принять участие выпускники, прибывшие во Владивосток из-за пределов Приморского края, подавшие документы для поступления в ДВФУ по очной форме обучения и имеющие суммарный балл ЕГЭ не менее 200. Победителями конкурса признаются участники, зачисленные с 1 сентября в ДВФУ на места очной формы обучения, финансируемые из средств федерального бюджета, а также на места, финансируемые из средств юридических или физических лиц.
Как пояснил заместитель проректора по учебно-воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин, 200 баллов должен набрать абитуриент по результатам трех экзаменов, которые входят в перечень вступительных испытаний при поступлении на выбранное направление подготовки.
Кроме того, стартует конкурс на получение повышенной стипендии в течение первого семестра 2011-2012 года. К участию допускаются все абитуриенты независимо от места проживания, имеющие суммарный балл ЕГЭ не менее 200. Победителями признаются участники, зачисленные с 1 сентября в ДВФУ на бюджетные места очной формы обучения. Списки победителей формирует организационный комитет.
— Учитывая опыт прошлых лет, мы ожидаем, что в ДВФУ из других субъектов Российской Федерации в этом году приедут учиться около 500 студентов, — подытожил Андрей Николаевич.
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