Президент России оценил ход строительства и перспективы развития Дальневосточного федерального университета

Президент России Дмитрий Медведев 30 июня осмотрел ход строительства нового кампуса Дальневосточного федерального университета, в котором в сентябре 2012 года пройдет Саммит АТЭС. Высокая делегация также увидела другие объекты, которые строятся во Владивостоке в преддверии этого масштабного мероприятия.

Глава государства осмотрел конференц-центр, где пройдут основные мероприятия в рамках Саммита АТЭС, спортивный комплекс и корпуса общежитий для преподавателей и студентов. В жилом корпусе №4 президент заглянул в стандартную комнату для студентов и в полностью отделанный и меблированный номер «люкс». Во время Саммита в таких номерах будут жить лидеры государств, а затем они уступят апартаменты профессорам университета. После осмотра президент прогулялся по набережной Дальневосточного федерального университета.

— Надеюсь, это будет использоваться десятилетиями и веками. В том числе и университет, где должны готовиться кадры высочайшего уровня, и который должен войти в рейтинг ведущих университетов мира, — сказал Дмитрий Медведев на совещании по итогам инспекции строительства объектов Саммита АТЭС.

Новый кампус ДВФУ будет сдан в декабре нынешнего года, а современный медицинский центр, который расположен на территории ДВФУ, к сентябрю 2012 года. Об этом сообщил на совещании глава ЗАО «Крокус» (генерального подрядчика строительства) Арас Агаларов. Он также добавил, что при строительстве университетского кампуса используются самые современные и эффективные технологии.

— На территории кампуса будет 278 тысяч энергосберегающих светильников, которые потребляют всего 9 МВт. Для остекления зданий было выбрано лучшее китайское стекло, дающее двукратную экономию в потреблении тепла для отопления зданий, — добавил Арас Искендерович.

Дальневосточный федеральный университет начнет переезд на о. Русский после проведения Саммита АТЭС. Как отметил ректор ДВФУ Владимир Миклушевский, этот кампус будет лучшим в России и одним из самых лучших в мире:

— Это очень хороший подарок российскому студенчеству: здесь, помимо учебных площадей, будет много спортивных сооружений, стадионы, бассейны. Пожалуй, одно из самых привлекательных мест, — это центральное здание архитектурной группы, студенческий центр. Он предназначен для занятий творчеством, учебой, организации досуга студентов, там же будут центры коллективного пользования, библиотека и многое другое. Такие центры, безусловно, есть в ведущих университетах мира, но не так часто встречаются в российских вузах, — рассказал журналистам Владимир Владимирович.

Кроме того, ректор отметил и важность создания такого мощного научно-образовательного центра именно во Владивостоке: оно «обусловлено серьезными инвестиционными проектами, которые Россия осуществляет здесь, на Дальнем Востоке. Это проекты по нефти и газу на Сахалине, строительство двух верфей в Большом Камне, создание нефтехимического производства в Находке, строительство космодрома Восточный в Амурской области и другие. Именно под эти проекты создается научно-образовательный центр ДВФУ, который призван обеспечить эти проекты кадрами и инновациями. На Дальнем Востоке Россию окружают очень сильные соседи. А, как известно, центр мирового экономического роста достаточно давно переместился в эту зону земного шара. И поэтому Россия просто обязана развивать свой Дальний Восток, чтобы не превратиться в сырьевой придаток развитых экономик».

Значимость Дальневосточного федерального университета отмечает и руководство страны. Так, Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Приморья Сергеем Дарькиным подчеркнул, что ДВФУ — это принципиально новый образовательный кластер, который должен развиваться по своей отдельной программе.

— Мне представляется, что это может быть такая особая образовательная изюминка региона, где будут учиться и жители Дальнего Востока, да и вообще нашей страны в целом, и иностранцы. И, конечно, из Дальневосточного федерального университета можно сделать очень сильный научно-образовательный проект, на который мы сегодня не пожалели денег, — добавил президент.