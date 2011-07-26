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Представители ДВФУ отправятся на «Селигер»
С 1 по 29 июля на берегу озера Селигер уже в седьмой раз пройдет Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер», в котором примут участие более 30 студентов, аспирантов и сотрудников ДВФУ. За каждым из участников — победы во всероссийских и международных конкурсах по различным направлениям.
Представители ДВФУ выступят на форуме с презентациями своих проектов в области информационных технологий, биотехнологий, подводного роботостроения и композитных материалов. Все проекты имеют высокую степень проработанности и готовы к коммерциализации. Молодых инноваторов ждет напряженная образовательная программа по созданию малых инновационных предприятий на базе вуза, а также борьба за финансирование для своих стартапов. Первой на «Селигер» отправится команда смены «Инновации и техническое творчество», организатором которой стал «Зворыкинский проект».
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