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Выпускники ДВФУ получат фирменные электронные адреса от родного вуза

26 Июля 2011, 20:50 | Владивосток

Выпускникам этого года к дипломам о высшем образовании приложат приятный бонус — право пользоваться электронным почтовым ящиком, зарегистрированным в университете.

Какую пользу принесет такой подарок? Во-первых, «брэндовый» почтовый ящик с говорящим именем name@dvfu.edu.ru призван сделать резюме выпускника более солидным. Это подтверждает авторитетное мнение Галины Поповой, директора Дальневосточного регионального центра развития карьеры ДВФУ:

— Любой опытный кадровик обращает внимание на множество мелочей, которым люди иногда не придают значения. Например, электронный адрес. Каких только имен не придумывают студенты! Но, согласитесь, рассчитывать на приличную позицию в крупной компании трудно, если отправляешь резюме с ящика milashka@mail.ru.

Обзаведясь университетскими электронными ящиками, выпускники смогут и получать свежие новости о вакансиях на рынке труда, и приглашения на университетские мероприятия, и предложения о сотрудничестве. Университету важна обратная связь с выпускниками — такую возможность предоставляет база электронных адресов, которыми будут пользоваться бывшие студенты. Кстати, при помощи новых электронных адресов выпускники могут получить доступ к электронному каталогу университетской библиотеки.

Итак, получая этот адрес, вы становитесь полноправным членом Клуба выпускников.

Сервисы, которые прилагаются к подарку:

Outlook Live — ваш личный электронный почтовый ящик, куда вы сможете получать все новости из нашего вуза. Microsoft обеспечивает защиту от нежелательной почты и вирусов, управляет размещением и предоставляет до 10 ГБ пространства для хранения почты, календаря и контактов для каждой учетной записи в домене учебного заведения.

Веб-приложения Microsoft Office Web Apps — удобные веб-аналоги приложений Microsoft Word, Excel, PowerPoint и OneNote, которые позволяют открывать, просматривать и редактировать документы непосредственно в браузере. 25 гигабайт пространства в SkyDrive для хранения и редактирования документов; совместная работа над документами в режиме реального времени; хранение версий файлов;возможность структурирования документов в папках, а также гибкая настройка прав доступа; точный просмотр документов в веб-браузере.

Sky drive — онлайн-сервис для хранения и передачи больших объёмов информации. Sky drive — это выделенное защищенное пространство объемом до 25 Гб для хранения любых файлов, гибкая настройка прав доступа, просмотр фотоальбомов и фотографий в режиме слайд-шоу, просмотр видео-файлов непосредственно в веб-браузере.

Mobile-cервисы Windows Live Mobile доступны для использования на любом мобильном телефоне, который имеет веб-браузер. Для работы с почтой необходимы протоколы pop3 или imap. На телефонах с операционной системой Windows Mobile 6 и старше предустановлен ряд приложений, делающих работу с Windows Live еще удобнее и практичнее.

Для получения доступа нужно воспользоваться выданным логином и паролем и перейти по ссылке http://dvfu.edu.ru/

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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