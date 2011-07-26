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В Дальневосточном федеральном университете создан Центр маркетинга
В Дальневосточном федеральном университете создан Центр маркетинга, директором которого стала кандидат экономических наук Елена Яскевич, ранее возглавлявшая кафедру маркетинга ДВГУ.
Под ее руководством реализовано более тридцати различных проектов в области маркетинга и рекламы, наиболее значимыми среди них стали исследования пассажиропотоков Владивостокского городского округа (2008), конкурентоспособности туристских предприятий (2004), удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников экономических специальностей Владивостока (2008–2011).
В состав Центра вошло три отдела: отдел маркетинговых исследований, отдел оперативных маркетинговых решений и отдел бизнес- и маркетинговых коммуникаций.
Начальником отдела маркетинговых исследований назначена кандидат экономических наук Анастасия Напалкова, прежде работавшая доцентом кафедры маркетинга ДВФУ, а также в компаниях ООО «Востокшинторг», ООО «Ренессанс Плюс», ООО «Примтексимпорт» и ООО «Балтимор-Амур». Специалистам этого отдела поручено планирование и организация внутренних и внешних маркетинговых исследований, а также подготовка аналитических отчетов по их результатам.
Отдел оперативных маркетинговых решений возглавила кандидат экономических наук Оксана Виничук, ранее работавшая доцентом кафедры коммерции, логистики и рекламы ТГЭУ. Оксана Юрьевна участвовала в реализации более пятнадцати исследовательских проектов, посвященных изучению направлений совершенствования деятельности фирмы на логистической основе, системы формирования ассортимента в розничной торговой сети, а также методов повышения эффективности продаж торговых предприятий на рынке Владивостока. В круг основных функциональных обязанностей отдела оперативных маркетинговых решений вошли систематизация результатов внутреннего и внешнего мониторинга, оценка влияющих на формирование ценовой политики ДВФУ факторов. Кроме того, сотрудники этого отдела будут заниматься построением системы каналов распределения образовательных услуг и продуктов деятельности ДВФУ на региональном, национальном и международном рынках.
Начальником отдела бизнес- и маркетинговых коммуникаций стала кандидат экономических наук Елена Кметь, ранее работавшая доцентом кафедры маркетинга ДВГУ и имеющая опыт реализации таких исследовательских проектов, как: «Анализ опыта и перспектив экспорта образовательных услуг российских вузов на рынок Китая», «Формирование эффективной коммуникативной политики вузов Приморского края» и ряда других. Сотрудники этого отдела будут разрабатывать рекламные кампании ДВФУ, оценивать эффективность рекламных, PR-кампаний и выставочной деятельности ДВФУ, а также исследовать медиапредпочтения целевых аудиторий вуза.
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