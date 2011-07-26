www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 76.66 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Дальневосточном федеральном университете создан Центр маркетинга

26 Июля 2011, 20:36 | Владивосток

В Дальневосточном федеральном университете создан Центр маркетинга, директором которого стала кандидат экономических наук Елена Яскевич, ранее возглавлявшая кафедру маркетинга ДВГУ.

Под ее руководством реализовано более тридцати различных проектов в области маркетинга и рекламы, наиболее значимыми среди них стали исследования пассажиропотоков Владивостокского городского округа (2008), конкурентоспособности туристских предприятий (2004), удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников экономических специальностей Владивостока (2008–2011).

В состав Центра вошло три отдела: отдел маркетинговых исследований, отдел оперативных маркетинговых решений и отдел бизнес- и маркетинговых коммуникаций.

Начальником отдела маркетинговых исследований назначена кандидат экономических наук Анастасия Напалкова, прежде работавшая доцентом кафедры маркетинга ДВФУ, а также в компаниях ООО «Востокшинторг», ООО «Ренессанс Плюс», ООО «Примтексимпорт» и ООО «Балтимор-Амур». Специалистам этого отдела поручено планирование и организация внутренних и внешних маркетинговых исследований, а также подготовка аналитических отчетов по их результатам.

Отдел оперативных маркетинговых решений возглавила кандидат экономических наук Оксана Виничук, ранее работавшая доцентом кафедры коммерции, логистики и рекламы ТГЭУ. Оксана Юрьевна участвовала в реализации более пятнадцати исследовательских проектов, посвященных изучению направлений совершенствования деятельности фирмы на логистической основе, системы формирования ассортимента в розничной торговой сети, а также методов повышения эффективности продаж торговых предприятий на рынке Владивостока. В круг основных функциональных обязанностей отдела оперативных маркетинговых решений вошли систематизация результатов внутреннего и внешнего мониторинга, оценка влияющих на формирование ценовой политики ДВФУ факторов. Кроме того, сотрудники этого отдела будут заниматься построением системы каналов распределения образовательных услуг и продуктов деятельности ДВФУ на региональном, национальном и международном рынках.

Начальником отдела бизнес- и маркетинговых коммуникаций стала кандидат экономических наук Елена Кметь, ранее работавшая доцентом кафедры маркетинга ДВГУ и имеющая опыт реализации таких исследовательских проектов, как: «Анализ опыта и перспектив экспорта образовательных услуг российских вузов на рынок Китая», «Формирование эффективной коммуникативной политики вузов Приморского края» и ряда других. Сотрудники этого отдела будут разрабатывать рекламные кампании ДВФУ, оценивать эффективность рекламных, PR-кампаний и выставочной деятельности ДВФУ, а также исследовать медиапредпочтения целевых аудиторий вуза.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru