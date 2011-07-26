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Интеграция образования, науки и бизнеса — главная цель развития ДВФУ
На очередном заседании Совета Программы развития Дальневосточного федерального университета профессор, директор Центра стратегических исследований ТЭКа Дальнего Востока Игорь Светлов представил членам Совета проект реализации второго приоритетного направления развития университета (ПНР-2) «Энергоресурсы и энергосберегающие технологии».
В соответствии с целью развития ДВФУ в программе выделено шесть приоритетных направлений: в области ресурсов мирового океана; в области энергоресурсов и энергосберегающих технологий; в области индустрии наносистем и наноматериалов; в области транспортно-логистического комплекса; в области экономического, технологического и культурного взаимодействия России со странами АТР; в области биомедицины.
Реализацию ПНР федеральный университет будет осуществлять с привлечением ведущих экспертов России и мира в партнерстве с Дальневосточным отделением Российской академии наук и крупнейшими российскими компаниями. Развитие этих направлений раскроет ключевые конкурентные преимущества Дальневосточного региона в национальном и глобальном масштабе. Верховная цель ПНР — системная интеграция образования, науки и бизнеса.
Актуальность ПНР-2 «Энергоресурсы и энергосберегающие технологии» продиктована национальными приоритетами в области энергетики и энергетической эффективности, которые неоднократно провозглашались высшим руководством РФ, а также нуждами региона в реализации крупных энергетических бизнес-проектов.
В ходе реализации ПНР-2 будут решены задачи научного и кадрового обеспечения нефтегазовых и энергетических проектов ДФО, разработки и внедрения инновационных образовательных программ и технологий, развития передовых технологий генерации и использования ресурсов, а также создания новых технологий производства, хранения и использования топлива.
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