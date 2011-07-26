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Студентов ДВФУ научат быть лидерами

26 Июля 2011, 20:27 | Владивосток

Студенты ДВФУ Юлия Хорунжая и Константин Николаев примут участие в 41-й смене Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века», которая состоится 20–29 июля в Ростовской области.

В 2011 году организаторами школы выступают Ростовская областная молодежная общественная организация «Донской союз молодежи» при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерства образования и науки РФ и Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». В состав организационного комитета школы входят руководители и активисты органов студенческого самоуправления и тренеры-психологи из Ростова-на-Дону, Москвы, Смоленска, Твери, Архангельска и Барнаула, прошедшие конкурсный отбор.

На протяжении десяти лет школа «Лидер XXI века» осуществляет подготовку студенческого актива органов студенческого самоуправления вузов и ссузов России путем выявления лидеров и обучения их навыкам эффективной работы в студенческой организации и учебном заведении в целом. «Лидер XXI века» помог многим участникам создать органы студенческого самоуправления в своих учебных заведениях, расширить и повысить эффективность их деятельности, а также организовать собственные студенческие школы актива.

Студенты ДВФУ подготовили презентацию о Дальневосточном федеральном университете и Объединенном студенческом совете ДВФУ.

— Такие мероприятия привлекают возможностью обмена опытом, информацией и материалами, — отмечает и.о. председателя Объединенного студенческого совета ДВФУ Юлия Хорунжая. — Студенческое самоуправление в российских вузах сейчас активно развивается, и нам надо идти в ногу со временем.

Участники школы выражают благодарность руководству Дальневосточного федерального университета, Департаменту молодежной политики, Департаменту общественных связей и пресс-центру Объединенного студенческого совета за поддержку и содействие в организации поездки делегации.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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