Лучшие выпускники владивостокской Школы молодежного предпринимательства получили кредиты на бизнес-проекты

26 июля в администрации Владивостока прошло официальное закрытие Школы молодежного предпринимательства. Все участники получили сертификаты и дипломы.

За время работы школы они разработали свои бизнес-проекты, претворить в жизнь которые им теперь помогут специалисты и полученные знания.

С окончанием школы ребят поздравила и вручила сертификаты начальник управления по делам молодежи администрации города Юлия Вельбик. Школу проводили совместно администрация Владивостока и автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства".

Школа молодежного предпринимательства стартовала в марте этого года. Бесплатно поучиться премудростям предпринимательства пожелали 35 представителей молодежи. Все они прошли ряд мастер-классов, тренингов и деловых игр. Получили знания и практические навыки по созданию своего дела. Специалисты из различных областей помогали участникам школы разрабатывать собственные бизнес-планы, просчитывать их эффективность, необходимые затраты и возможности инвестирования. В итоге 22 участника школы разработали свои бизнес-проекты. Двое участников уже получили выгодные кредиты на их реализацию.