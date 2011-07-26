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Владивостокцы активно отстаивают жилищные права
Только в 2010 году в прокуратуру Владивостока поступило более 300 обращений о нарушениях жилищного законодательства, в текущем году отмечается рост их числа.
Больше всего жители краевого центра недовольны работой управляющих организаций под общей маркой «Эгершельд» (НП «УК «Эгершельд» и ООО «УК «Эгершельд»). Много нареканий на недобросовестную работу ООО «УК Первомайского района», ООО «УК «Влад-Дом», ООО «ДВ Регион» и ряда других.
Основные проблемы, вынуждающие граждан обращаться в органы прокуратуры, связаны с ненадлежащим исполнением управляющими организациями обязанностей по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилого фонда, а также необоснованным начислением сумм за потребленную электроэнергию в составе так называемых общедомовых нужд.
Распространены случаи фальсификации документов, позволяющих УК приступить к управлению многоквартирным домом и осуществлять сбор платежей с населения. Все-таки при всех долгах населения перед коммунальщиками, деньги в сфере ЖКХ вертятся такие большие, что толкает недобросовестных работников УК на подлог.
Районные прокуроры повсеместно выявили факты создания в нарушение жилищного законодательства ТСЖ и УК, о функционировании которых собственники квартир узнают спустя время, поскольку не принимали участия в их создании либо выборе. По данным фактам органами прокуратуры в 2010 – 2011 гг. проведено более 30 проверок, возбуждено 24 уголовных дела.
Случается, игнорируя требования закона и удерживая у себя техническую документацию, УК, от услуг которой отказались жильцы, фактически блокирует процесс управления конкретным домом, не позволяя его жителям в полном объеме реализовывать их жилищные права.
Вносимые органами прокуратуры представления об устранении нарушений закона в большинстве случаев позволяют восстановить законность. В противном случае решение такого рода спора возможно только в судебном порядке.
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