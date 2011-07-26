Дома Владивостока разукрасят яркими красками

В ближайшие дни из краевого бюджета на счет администрации краевого центра поступят 1,389 млрд рублей. Деньги предназначены на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту и реставрации фасадов многоквартирных домов, выходящих на море или трассу гостевого маршрута делегаций – участников саммита АТЭС.

Об этом заявил зам. главы администрации города - начальник управления содержания жилого фонда Александр ТАБАЧЕНКО в ходе брифинга 20 июля.

Вообще-то, указанные средства, согласно ФЗ №93, должен выделить федеральный бюджет, но если следовать процедуре, до Владивостока они дойдут лишь осенью. А начать и завершить ремонт фасадов 302-х многоквартирных домов необходимо в этом году. И желательно до холодов. Вот и предложил первый вице-премьер страны Игорь ШУВАЛОВ во время своего недавнего визита в Приморье изыскать эти деньги в крае с последующим возвратом из федерального бюджета. И вскоре краевые парламентарии внесли корректировку в целевую программу «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР», увеличив ее под обещанные 1,375 млрд рублей.

Фасадный колорит

По словам Александра Табаченко, при разработке проектов обновления фасадов использовались современные технологии и концепции.

«Мы разработали методику паспортизации зданий, и на основании этих паспортов будут выбираться технология ремонта и материалы. Исторически сложившаяся колористика Владивостока держится в палитре кирпичных оттенков и светло-серого цвета бетонных панельных домов. Поэтому предлагается поддержать общий бело-оранжево-красный колорит архитектурной застройки цветом природных строительных материалов – камня, песка, дерева. А разбавить строгость насыщенным цветом крыш и других архитектурных элементов – зеленым, бордовым, ультрамарином. Все, что есть положительного, в смысле технологий, мы изучили, и выбрали лучшее, чтобы сделать Владивосток красивым», - заявил вице-мэр и в подтверждение своих слов продемонстрировал журналистам фотографии – серых унылых многоэтажек, и какими они станут после ремонта.

На ряде домов при ремонте фасадов было проведено наружное утепление стен. «Минувшей зимой наши специалисты просмотрели стены домов вдоль гостевого маршрута с помощью тепловизоров и выявили утечки тепла. А затем в ходе ремонта фасадов использовали утепляющие покрытия, - сказал Александр Табаченко. – И хотя это и увеличивает стоимость ремонта, но в итоге позволяет экономить тепловую энергию. С этой же целью в домах устанавливаются системы отопления, учитывающие расположение квартир на юг или север. Это обходится в полтора-два раза дороже, но мы на это идем, потому что экономия на отоплении за два сезона окупает расходы», - сказал Александр Табаченко.

В центре города под реставрацию попадает 105 памятников краевого и федерального значения. Их внешний вид после ремонта будет соответствовать историческому облику.

Капремонт продолжается

Второй этап долгосрочной программы развития Владивостока предусматривает ремонт еще 179 фасадов многоквартирных домов. Кроме того, более 170 фасадов были капитально отремонтированы в 2008-2010 годах по программе капитального ремонта домов (ФЗ №185 «О фонде содействия ЖКХ»).

Вице-мэр напомнил, что в 2008-2010 годах в ходе реализации 185-го ФЗ во Владивостоке отремонтировали 332 дома на общую сумму 1,456 млрд рублей.

В них меняли коммуникации, реставрировали кровли и фасады, устанавливали лифты.

В этом году на смену федеральной программе пришла региональная - «Дом, в котором мы живем». Правда, доля софинансирования собственников жилья уже не 5%, а выше: в 2011 году – 20%, в 2012 году – 30%, в 2013 году – 40%. Тем не менее, по словам Александра Табаченко, заявок на проведение капремонта было достаточно.

В этом году по программе «Дом, в котором мы живем» во Владивостоке будет отремонтировано 40 многоквартирных домов. Еще 57 домов на общую сумму 70 млн рублей будут отремонтированы в рамках ведомственной целевой программы. Кроме ремонта фасадов предусмотрен ремонт кровель, лифтов и инженерных сетей с установкой приборов учета.

Лифт в подарок

Срок эксплуатации лифтов составляет 25 лет. И с учетом времени застройки Владивостока этот срок подошел к концу. «Поэтому замена лифтов стала приоритетной программой администрации города в ходе ремонта жилищного фонда, - сказал «коммунальный» вице-мэр. - В 2010 году во Владивостоке было установлено 135 новых лифтов: 101 – по федеральной программе капремонта и 34 – по городской программе. В этом году будет заменено 55 лифтов в жилых домах на Поселковой, Борисенко, Гульбиновича, Енисейской, Русской, Иртышской, Ильичева, Калинина, Кипарисовой, Надибаидзе, Окатовой, Спиридонова, Сахалинской и ряде других».

Администрация заложила в бюджет 2011 и 2012 годов по 45 млн рублей на замену лифтов и при этом заключила с поставщиком - Карачаровским механическим заводом – двойной контракт, согласно которому 45 млн рублей будет оплачено из бюджета этого года, а оставшаяся сумма – из бюджета следующего. При этом все 55 новых лифтов карачаровцы поставили уже в этом году.

«Все лифтовое оборудование уже здесь, 35 лифтов установят к концу августа, еще 15 - в ноябре. При этом завод за свои деньги установит во Владивостоке один лифт в качестве подарка. В первую очередь лифты заменят в тех домах, в которых живут инвалиды и ветераны», - добавил Александр Табаченко.

Жилье для «переселенцев»

Согласно целевой программе переселения граждан из аварийного жилья, в этом году на расселение жильцов шести домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, выделено 181,8 млн рублей, 112,8 млн из которых – из бюджета Владивостока.

По словам вице-мэра, в настоящее время ведется работа по проведению открытого конкурса по приобретению у застройщиков 86 квартир для владивостокских «переселенцев».