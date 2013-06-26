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У Владивостока появятся заброшенная земля и разрушенные казармы

26 Июня 2013, 13:15 | Владивосток

Продолжается процедура передачи земельных участков и объектов военных городков, расположенных в черте города Владивостока, из распоряжения Министерства обороны РФ в муниципальную собственность.

В списке передаваемых – ряд объектов в новом микрорайоне Снеговая Падь (это тепловые сети, сети электроснабжения и наружного освещения), а также множество бывших военных городков преимущественно на острове Русском. Есть также объекты в пригороде, в частности, в Садгороде.

Как прокомментировали специалисты управления муниципальной собственности администрации Владивостока, проведено обследование всех объектов на Русском и в пригороде, которые могут быть переданы городу. Многие здания находятся в разрушенном или полуразрушенном состоянии, земельные участки – заброшены. Тем не менее в перспективе как земля, так и имущество постепенно могут вовлекаться в хозяйственный оборот.

В Управлении Росреестра по Приморскому краю идёт работа по регистрации права муниципальной собственности на целый ряд объектов, принимаемых от Министерства обороны.

При этом основная часть земель и имущества военных городков, хотя и вошла в приказы Минобороны для передачи, требует серьезной и основательной подготовительной работы: земля – уточнения границ участков и постановки на кадастровый учет, строения – актуальных технических паспортов. В силу того, что необходимых в соответствии с современным законодательством документов на объекты у прежнего владельца не было, все эти работы взяла на себя администрация Владивостока.

В списках передаваемого имущества такие объекты, как казармы, гаражи, склады, мастерские, котельные, трансформаторные подстанции, есть даже свинарник, бани, конюшня и гауптвахта. Места их расположения знакомы всем, кто знает остров Русский, живет здесь либо полюбил в последние годы после его открытия здесь путешествовать: Рында и Воевода, Экипажный, Шигино, Поспелово, Подножье, Парис, Житкова и другие.

На сегодня зарегистрированы в муниципальную собственность также пирсы в поселке Канал и на острове Елена.

Уже сейчас в администрации Владивостока планируют, для каких целей могут быть использованы территории и объекты военных городков. Несмотря на весьма проблемное состояние имущества, передача земель даст новый импульс развитию острова – одной из красивейших территорий Приморского края и позволит вовлечь в оборот то, что не используется военным ведомством, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: администрация владивостока  собственность  минобороны  земля 



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