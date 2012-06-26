Приморские ученые не берутся предсказывать агрессивность акул в нынешнем сезоне

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ZRPRESS. Глава ТИНРО-Центра не исключает нападения акул на человека у приморского побережья и впредь.

Главный исследователь биоресурсов дальневосточных морей Лев Бочаров выразил мнение, что нападения на людей в Японском море у приморского побережья случались и до шумного инцидента прошлого сезона.

«Нередко пропадали аквалангисты, особенно браконьеры-ловцы трепангов», - сообщил он на заседании Клуба влиятельных граждан Приморья, которое состоялось во Владивостоке 26 июня, в дополнение к высказанному прежде тезису о влиянии теплого Цусимского течения в результате землетрясения и выброса радиации АЭС «Фукусима».

По мнению генерального директора ФГУП «ТИНРО-Центр», профессора Льва Бочарова, стаи белых акул и сельдевых акул у приморского побережья не редкость. А вот предсказать их агрессивность в нынешнем сезоне ученый не берется. Тем более, по прогнозам ТИНРО-Центра, запасы промысловых рыб в морях Дальневосточного бассейна стабильно высоки. По словам бессменного руководителя главного исследовательского центра рыболовства в регионе, крупная ошибка в прогнозах случилась у ученых лишь однажды - тогда из-за перелова были подорваны запасы тихоокеанской сельди и пришлось на 15 лет запретить ее промысел.

Степан ХАРИТОНОВ, газета "Золотой Рог" - zrpress.ru.