Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке восстанавливают лестничные марши
В столице края начался ремонт лестниц во всех районах города. Все лестницы социально значимы, одни ведут от остановок общественного транспорта в жилые микрорайоны, другие - к образовательным учреждениям, детским садам и школам.
Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, в этом году ремонт лестничных маршей проводится в несколько этапов. Уже заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ. В первый этап ремонта вошли 27 лестницы, а во второй - 62.
Подрядная организация уже приступила к ремонту лестничных маршей по ул. Гульбиновича, 20, Командорской, 11, Гульбиновича, 29/2, Днепровской, 55, Волховской, 2, Сабанеева, 11, 13, 15, Руднева, 1. Строители демонтируют старые разрушенные конструкции, завозят материалы и готовят площадку для установки новых ступеней.
Завершается ремонт лестничного марша к дому №5 по улице Ильичева, а также по ул. Постышева, 7 и ул. Постышева, 13-15. В связи с тем что плотная застройка не всегда позволяет использовать тяжелую технику, часть лестничных маршей формируется из отдельных бетонных блоков. При этом все лестничные марши будут оборудованы поручнями для удобства горожан.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Сторонники экс-мэра Владивостока подвели итоги работы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"
- С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды
- Во Владивостоке определят победителей конкурса "Доступная среда"
- Владивосток погряз в мусоре: дворники-гастарбайтеры массово покидают город
- В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты
- Водовод на остров Русский обеспечит водой новый микрорайон
- В преддверии ЕГЭ старшеклассникам Владивостока показали, как работают "мусорные" заводы города
- Владивосток ежедневно "умывают" и очищают от мусора
- Во Владивостоке придомовые территории ремонтируют комплексно
Новости раздела
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний