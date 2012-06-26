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Во Владивостоке восстанавливают лестничные марши

26 Июня 2012, 17:41 | Владивосток

В столице края начался ремонт лестниц во всех районах города. Все лестницы социально значимы, одни ведут от остановок общественного транспорта в жилые микрорайоны, другие - к образовательным учреждениям, детским садам и школам.

Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, в этом году ремонт лестничных маршей проводится в несколько этапов. Уже заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ. В первый этап ремонта вошли 27 лестницы, а во второй - 62.

Подрядная организация уже приступила к ремонту лестничных маршей по ул. Гульбиновича, 20, Командорской, 11, Гульбиновича, 29/2, Днепровской, 55, Волховской, 2, Сабанеева, 11, 13, 15, Руднева, 1. Строители демонтируют старые разрушенные конструкции, завозят материалы и готовят площадку для установки новых ступеней.

Завершается ремонт лестничного марша к дому №5 по улице Ильичева, а также по ул. Постышева, 7 и ул. Постышева, 13-15. В связи с тем что плотная застройка не всегда позволяет использовать тяжелую технику, часть лестничных маршей формируется из отдельных бетонных блоков. При этом все лестничные марши будут оборудованы поручнями для удобства горожан.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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