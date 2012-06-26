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Глава Владивостока дал старт новой стройке на Русском

26 Июня 2012, 17:35 | Владивосток

Во Владивостоке началось строительство новой школы на острове Русском - в районе поселка Канал. Символический старт новой стройке дал 20 июня глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

Новая школа строится взамен ныне действующей (1937-го года постройки) школы №5 в поселке Аякс. И хотя старая школа по-прежнему работает (учебный год здесь завершил 41 ученик - с 1-го по 11-й класс), в связи со строительством ДВФУ в Аяксе, с переездом части жителей этого поселка в новые дома на Канал, а также с учетом перспективного развития этой части Русского, возникла острая необходимость в новой школе.

По проекту новая современная трехэтажная школа в северо-западной части полуострова Сапёрный рассчитана на 120 учеников. Здесь предусмотрены не только уютные классы, но и спортивный и актовый залы, просторная столовая, библиотека с читальным залом, оснащенные современным оборудованием специализированные кабинеты географии, биологии, физики, химии, английского языка, информатики, технического и обслуживающего труда.

В школе появятся просторные холлы, медицинский кабинет будет соответствовать всем требованиям современных санитарных норм и позволит не только оказать первую медицинскую помощь, но и провести медицинский осмотр обучающихся. Рядом со школой будет оборудована спортивная площадка, территория благоустроена.

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В ходе рабочей поездки на строительный объект представители подрядной организации доложили главе города Игорю Пушкарёву, что есть все условия для возведения объекта в срок: техника, запас стройматериалов, штат рабочих. Сейчас началась заливка фундаментов. Планируется, что школа будет сдана уже до конца нынешнего года, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

По сравнению с будущей школой нынешняя заметно устарела: здесь нет актового зала, маленькая библиотека, медицинский кабинет и кабинет информатики располагаются в приспособленных помещениях, нет мастерских для мальчиков и кабинета обслуживающего труда для девочек. Здание не оборудовано системами канализации и водоснабжения.

В соответствии с генпланом Владивостока в поселке Канал в перспективе должен появиться новый достаточно большой микрорайон. Кроме того, эту школу смогут посещать ребята из других близлежащих поселков, а также дети тех преподавателей ДВФУ, которые будут жить в кампусе университета . "Когда в будущем жилой район вырастет, и понадобится школа намного больше, - будем строить новую, а это здание с минимальными затратами сможем переоборудовать под детский сад", - подчеркнул глава города.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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