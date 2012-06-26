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Детские «храмы искусств» во Владивостоке продолжают обновляться
Муниципальная детская школа искусств №6 во Владивостоке продолжает обновляться. Ремонт помещений первого этажа - холла, коридоров, классных комнат и санузлов - идет полным ходом.
В помещениях производится обшивка стен, причем в кабинетах, где дети занимаются музыкой, - специальным звукоизоляционным покрытием, обновляются полы, в ближайшее время появятся новые натяжные потолки, будут отремонтированы санузлы с заменой сантехники. Все лестничные марши центральной лестницы капитально отремонтируют, ступеньки облицуют гранитной плиткой, старые перила заменят на новые. Завершается реконструкция фасада здания школы искусств, который украшен архитектурной подсветкой. Также в планах - благоустройство территории и ремонт парадной лестницы.
«Здание школы было возведено в 1937 году, - отмечает директор ДШИ №6 Людмила КОРГУНОВА. - За эти годы в здании не было капитального ремонта, хотя помещения в нем нуждались. Три года назад школу посетил глава Владивостока Игорь Сергеевич ПУШКАРЕВ и пообещал, что капитальный ремонт всего здания будет обязательно организован. И вот в 2010 году был произведен первый этап ремонтных работ, сейчас ремонт продолжается».
Так как капитального ремонта в школьном помещении не было со дня основания, то прежде, чем приступить к работам, была проведена экспертиза на предмет прочности конструкций, затем проведен ремонт кровли, благоустройство водостоков. Также был сделан капитальный ремонт двух художественных классов и холлов первого и второго этажей, большого концертного зала хореографического отделения, в котором установили новые удобные станки для занятия хореографией, полы покрыли деревянным настилом со специальной пропиткой, сделали зеркальную стену. Также были установлены пластиковые окна, двери и новые натяжные потолки, отремонтированы стены и полы, произведена замена сантехники. В 2011 году в школе искусств проведены текущий ремонт и масштабные электромонтажные работы с полной заменой электропроводки.
Капитальный ремонт детской школы искусств № 6 планируется завершить в августе.
Напомним, по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва, в десяти муниципальных музыкальных, художественных школах и школах искусств Владивостока на протяжении трех лет ведется планомерный ремонт. За это время были решены вопросы по капитальному и текущему ремонту кровель и внутренних помещений. В девяти из десяти учреждений полностью поменяли окна на пластиковые, все школы оборудованы кнопками охранно-тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны при районных отделах УМВД по г.Владивостоку, снабжены системой автоматической пожарной сигнализации, укомплектованы огнетушителями, установлены наружные пожарные лестницы.
«Золотой Рог».
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